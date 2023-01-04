Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında - Celal TOPKAN

04 Ocak 2023 Çarşamba

20 yıldır iktidarda olan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde, Türkiye Cumhuriyeti halk egemenliğine dayanan kuruluş felsefesinden, ülkeye ve halka hizmet etme, ülkeyi ve halkı kalkındırma, geliştirme ve zenginleştirme çalışma ilkelerinden koparıldı.

Türkiye Cumhuriyeti, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek başına aldığı kararlarla yönetilmeye başlandı. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’li bakanlar, AKP milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, siyaseti kendileri için yaptılar. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde;

- Ekonomi çöktü, toplumsal, kültürel ve sosyal yapı bozuldu. Ülke ve halk yoksullaştı ve geriledi.

- Ülke ve halk yoksullaşırken, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’li bakanlar, AKP milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları ve yakınları zenginleştiler.

HALKIN İSTEĞİ

Yaşam dinamik bir süreçtir. İnsanların ihtiyaçları ve sorunları sürekli değişmektedir. Siyaset, sorunları çözmek için yapılan bir iştir. Halk da siyaseti, sorunları çözmek için yapılan bir iş olarak kabul ediyor. Siyasi partilerden ve siyasetçilerden sorunlarını çözmelerini istiyorlar.

Halk, oyunu iktidara ve sorun çözmeye talip olan, toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal sorunlara çözüm projesi olan, halkta karşılığı, kafasında projeleri, arkasında başarıları olan, siyaseti halka ve ülkeye hizmet etmek için yapan kişileri aday yapan partiye veriyor, iktidara getiriyor. Toplum arayış içinde. AKP’yi yönetimden göndermek istiyor. Halk, iktidar adayı CHP’den, toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal sorunlara çözüm projeleri üretmesini, halkta karşılığı olan, kafasında projeleri, arkasında başarıları olan, siyaseti ülke ve halk için yapan parti üyelerini milletvekili adayı yapmasını istiyor.

KURTULUŞ

CHP, halkın isteğini ve beklentisini dikkate alarak, kuruluş ilkelerine dönerse, bilgi ve projeye dayalı siyaset yaparsa, iktidara ve sorun çözmeye talip olursa, halkla buluşur, seçimlerde halkın oyunu alır ve iktidara gelir.

CHP iktidarında Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine oturduğu coğrafyasının jeopolitik, jeostratejik fırsatları, tarihi ve kültürel zenginlikleri, yeraltı ve yerüstü varlıkları halkın ve ülkenin kalkınması için kullanılır. Ülke ve toplum kalkınır gelişir, zenginleşir, halkın aş ve iş sorunu çözülür, barış ve huzura kavuşur.

Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesi doğrultusunda yoluna devam etme olanağına kavuşur.

CELAL TOPKAN

20. DÖNEM CHP ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ