Cumhuriyet gündeme getirdi, Aydın’daki okula tuvalet yapıldı

Cumhuriyet’in haberinin ardından Aydın Koçarlı’da bulunan Mersinbeleni ilk ve ortaokulunda birinci katına biri erkek biri kız çocukları için olmak üzere alelacele iki tuvalet yapıldı.

Cumhuriyet gündeme getirdi, Aydın’daki okula tuvalet yapıldı
Abone Ol google-news
Emirhan Çoban
Yayınlanma: 24.09.2024 - 04:00

Gazetemiz, okulda tadilat nedeniyle tuvaletler henüz yapılmadığı için öğrencilerin tuvalet ihtiyacını camilerde karşılamak zorunda kaldığını gündeme getirmişti.

Dün Aydın Koçarlı İlçe Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan paylaşıma göre, Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, Mersinbeleni Mahallesi’ni ziyaret ederek okuldaki tadilat çalışmalarını inceledi.

Birinci katta iki tuvaletin kullanıma açılmasına karşın ikinci katta çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #gazete #tuvalet #gündem

İlgili Haberler

CHP’li Emir, Etlik Şehir Hastanesi’ndeki usulsüzlüğü gündeme taşıdı: Gerekli denetlemeler yapılmamış

CHP’li Emir, Etlik Şehir Hastanesi’ndeki usulsüzlüğü gündeme taşıdı: Gerekli denetlemeler yapılmamış
Cumhuriyet gündeme getirmişti... Bakan Tekin'den hijyen' sorusuna 'basketbol' yanıtı

Cumhuriyet gündeme getirmişti... Bakan Tekin'den hijyen' sorusuna 'basketbol' yanıtı
Son Dakika... Zorbalığıyla gündeme gelen okul müdürü hakkında karar

Son Dakika... Zorbalığıyla gündeme gelen okul müdürü hakkında karar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler