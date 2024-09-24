Cumhuriyet gündeme getirdi, Aydın’daki okula tuvalet yapıldı
Cumhuriyet’in haberinin ardından Aydın Koçarlı’da bulunan Mersinbeleni ilk ve ortaokulunda birinci katına biri erkek biri kız çocukları için olmak üzere alelacele iki tuvalet yapıldı.
Gazetemiz, okulda tadilat nedeniyle tuvaletler henüz yapılmadığı için öğrencilerin tuvalet ihtiyacını camilerde karşılamak zorunda kaldığını gündeme getirmişti.
Dün Aydın Koçarlı İlçe Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan paylaşıma göre, Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, Mersinbeleni Mahallesi’ni ziyaret ederek okuldaki tadilat çalışmalarını inceledi.
Birinci katta iki tuvaletin kullanıma açılmasına karşın ikinci katta çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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