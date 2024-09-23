CHP’li Emir, Etlik Şehir Hastanesi’ndeki usulsüzlüğü gündeme taşıdı: Gerekli denetlemeler yapılmamış

Yayınlanma: 23.09.2024 - 11:21

Güncelleme: 23.09.2024 - 11:56

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığın’ın 2023 yılına yönelik mali durumlarını incelediği raporunda usulsüzlükler ortaya çıkmıştı. Bu usulsüzlükler arasında Ankara Etlik Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) servisi kapsamında rapora kaydedilen usulsüzlük dikkat çekti. YGAP servisinde görevli şirket tarafından sunulması gereken güvenlik hizmetinin sunulmaması nedeniyle ilgili serviste sağlık hizmeti verilemediği, sağlık hizmeti verilemeyen bu alan için hizmetlerden bir kesinti yapılmadığı ortaya çıktı. CHP Grup Başkanı Murat Emir söz konusu usulsüzlüğe ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemi ile Meclis’e soru önergesi sundu.

Yüksek Güvenlikli olarak ifade edilen psikiyatri servisinde güvenlik hizmeti olmadığı için sağlık hizmeti verilememesine dikkati çeken ve “Bakanlığın skandalları bitmiyor” diyen Emir, “Rapor incelendiğinde Sağlık Bakanlığı’na yıllardır yapılan uyarıların dikkate alınmadığı gibi üstüne yeni usulsüzlüklerin yapıldığı tespit edilmiş. Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak vaadi ile sunulan şehir hastanelerinde yapılan usulsüzlükler milyonlarca lira zarara sebep olmakta ve bu bedel günün sonunda vatandaşın omuzlarına yüklenmekte” dedi. Söz konusu usulsüzlüğe değinen Emir, “Sözleşme yükümlülüklerini esaslı ihlal olarak değerlendirebilecek bu durum karşısında idare tarafından sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca yazılı ihtar ve başvuru haklarının kullanılamadığı ve hizmetin sunulması karşılığında hizmet ödemelerine hak kazanması gereken görevli şirkete ilgili alanlarda hizmet sunulmaması ile ilgili kesinti yapılmadığı tespit edilmiş. Ortada bir kamu zararı olmasına karşın bu zamana kadar gerekli denetlemeler yapılmadığı için bu işin sorumlularından hesap sorulmamış” ifadelerini kullandı.

"DENETLENMEDİ Mİ?"

CHP’li Emir, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verirken, Bakan’a şu soruları yöneltti:

“Raporda belirtilen hastane usulsüzlükleri, Sağlık Bakanlığı’nca yapılan denetimlerde tespit edilemedi mi? Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi’ni bu zamana kadar denetledi mi? Denetledi ise sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı mı? Sayıştay raporlarında her yıl yapılan uyarıların çözümü için Sağlık Bakanlığı bu zamana değin bir strateji planı geliştirdi mi? Böyle bir planlama yapıldı ise kamuoyu ile neden paylaşılmadı ve gerekli adımlar atılmadı?”