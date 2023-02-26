Cumhuriyet gündeme getirmişti: AHBAP'ın Kızılay'dan aldığı çadırlar...

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 20:00

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 20:00

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı.

Kızılay'ın depremden sonra yardım konusunda neden yetersiz kaldığı tartışılıyordu. AHBAP söz konusu bilgileri doğrularken Kızılay'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan satış işlemini savunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Ahbap ile Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir" dedi.

ANKA Haber Ajansı, Kızılay’ın AHBAP’a sattığı çadırları Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da görüntüledi. AHBAP’ın çadırlarında herhangi bir logo yer almazken çocukların bu çadırların üzerine resim çizdiği görüldü.

AHBAP çadırlarının hemen yanına kurulan DSİ logolu çadırların altında ise “DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından Trabzonlu iş adamlarının katkılarıyla yapılmıştır” yazması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre; AHBAP, Kızılay’dan satın aldığı çadırlarla kurduğu çadırkentin kontrolünü AFAD’a devretti.