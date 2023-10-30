Cumhuriyet gündeme getirmişti: AKP'li ismin öz oğluna istismar davasında skandal karar

Yayınlanma: 30.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.10.2023 - 03:00

İzmir’de yaşayan 2 ve 5 yaşında iki oğlu olan eski AKP Gençlik Kolları Başkanı R.Y, ile eşi N.Y, 2019 yılında boşanmak için mahkemeye başvurdu. Dava sürerken N.Y, 5 yaşındaki erkek çocuğunun babasıyla görüştükten sonraki hareketlerinden ve bedenindeki kızarıklıklardan şüphelenerek savcılığa başvurdu.

Adli Tıp raporunda cinsel istismar bulguları tespit edilen R.Y, 2021 yılında tutuklandı. R.Y,’nin tutuklanmasına ilişkin yapılan haberlere erişim engeli getirildi. R.Y, Temmuz 2021’de çıktığı ilk duruşmada hakkında yurtdışı yasağı kararı verilerek tahliye edildi. Haziran 2022’de ise İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, R.Y. hakkında “yargılamaya konu eylemde suç sabit görülmediği” ididasıyla beraat kararı verdi. Karar, Temmuz 2022’de istinaf mahkemesine taşındı.

Yaklaşık bir yıldır istinafta bekleyen dosyada skandal yaşandı. İstinaf mahkemesi kararında 2015 yılında doğmuş çocuk için “12 yaşını tamamlamış çocuk” ifadesi kullanıldı. Ayrıca “Kesin yeterli delil elde edilememesi ve şüpheden sanık yararlanır” gerekçesine dayanarak yapılan başvurunun esastan reddi istendi.

(Barış Özbay)

‘BEYANLAR DİKKATE ALINMADI’

İstinaf kararını Yargıtay’a taşıyan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Barış Özbay Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “İstismara uğrayan çocukta oluşan fiziksel ve ruhsal deformasyon, çocukla ilgilenen psikologların müşterek beyanı, çocuğun yargılma sürecindeki tutarlı beyanlarına karşın yerel mahkemenin delil yetersizliğinden vermiş olduğu beraat kararının istinaf mahkemesince onanması bizce hukuki facia niteliğindedir” dedi.

‘DELİLLER YOK SAYILIYOR’

Anne N.Y ise, “İstismar gerek adli tıp, gerek Çocuk İzlem Merkezi raporlarıyla hatta 5 uzman raporuyla kanıtlandı. Dosya apaçık ortada. İşlendiği sabit bir suç var. Bunlar yok sayılıyor. Delil yetersizliğinden beraati anlayamadığım gibi istinafın bu kararını da anlayabilmiş değilim. Oğlumun davası haklı olduğumuz bir dava ve sonuna kadar da gideceğim” dedi.

Anne N.Y çocuğunun 12 yaşında gösterilmesine ilişkin ise “Benim oğlum 2015 yılı doğumlu ve 2. sınıfa gidiyor. 12 yaşında değil ama kararda bu bile yanlış yazılmış. Oğlum 8 yaşında. Çocuğumun hala devam eden bir tedavi süreci var” diye konuştu.