Cumhuriyet gündeme getirmişti: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencilerine tehdit iddiaları Meclis'e taşındı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde öğrencilerin kendilerini “ülkücü” olarak tanımlayan bir grup tarafından tehdit edildiği ve şiddete maruz bırakıldığı iddiaları Meclis gündemine taşındı.

Cumhuriyet’in gündeme getirdiği olaylarla ilgili CHP’li Yüksel Taşkın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soru önergesi yöneltti.

Taşkın’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede, üniversite kampüsünde öğrencilerin silahla tehdit edildiği, sözlü tacize uğradığı ve fiziksel saldırıya maruz kaldığı yönündeki iddialar yer aldı.

"SİLAHLA TEHDİT" İDDİASI

Önergede, olayların 18 Kasım 2025’te başladığı ve kendilerini “ülkücü” olarak tanımlayan bir grubun öğrencileri etkinliklere katılmaya zorladığı öne sürüldü. Bazı öğrencilerin ise kamerasız bir sınıfa götürülerek silahla tehdit edildiği iddiasına dikkat çekildi.

İddialara göre üniversitedeki gerginlik 24 Şubat 2026’da tırmandı. Tarih Bölümü birinci sınıf öğrencisi bir gencin aynı grup tarafından darp edildiği ve mağdur öğrencinin emniyete giderek şikâyetçi olduğu belirtildi. Olayın 2026/338 sayılı dosya ile resmi kayıtlara geçtiği ifade edildi.

SÖZ KONUSU İDDİALAR MECLİS GÜNDEMİNDE

Taşkın, önergesinde üniversite yönetiminin söz konusu iddialarla ilgili idari bir soruşturma başlatıp başlatmadığını da sordu. Kampüse silah sokulduğu iddiaları karşısında güvenlik görevlileri hakkında inceleme yapılıp yapılmadığını, mağdur öğrencilerle görüşülüp görüşülmediğini ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak için hangi tedbirlerin alındığını Bakan Tekin’e yöneltti.

Önergede ayrıca, üniversitelerin bilim ve özgürlük ortamı olması gerektiği vurgulanarak, kampüste oluştuğu iddia edilen baskı ve şiddet ortamının öğrencilerin eğitim hakkını tehdit ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Cumhuriyet’in daha önce gündeme getirdiği olayla ilgili yeni iddialar ortaya çıkmıştı. “Teşkilât Masa” adlı WhatsApp grubunda paylaşıldığı öne sürülen mesajlarda öğrencilere yönelik tehdit içeren ifadelerin yer aldığı belirtildi. Grupta paylaşılan bir mesajda, öğrencilerin zorunlu tutulan toplantıya katılmaları için “bahane kabul edilmeyecek, ceza verilecek” ifadelerinin kullanıldığı iddia edildi.