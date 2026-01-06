Cumhuriyet gündeme getirmişti: İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki kız öğrencilere yönelik 'dijital şiddet' TBMM'ye taşındı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencileri hedef alan ciddi bir kişisel veri ihlali ortaya çıktı.

Üniversitenin resmi kayıtlarında yer alan öğrenci fotoğraflarının izinsiz biçimde kullanılarak “en seksi” ve “en çirkin” gibi ifadelerle sıralandığı bir internet sitesinin yayıma sokulduğu öğrenildi.

Sosyal medyada tepkilerin büyümesinin ardından üniversite yönetimi suç duyurusunda bulunurken internet sitesi kapatıldı.

"DİJİTAL ŞİDDET ARTIK GİZLİ SAKLI DEĞİL"

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gökçen’in açıklaması şu şekilde:

“Kadına yönelik dijital şiddet veri hırsızlığıyla sınırlı da değil. Son günlerde yapay zeka kullanılarak kadınların ve kız çocuklarının hedef alınması, şiddetin ve çürümenin boyutunu ortaya çıkardı. Dijital şiddet artık gizli saklı değil, cezasızlıktan alınan güçle sergilenir durumda. Ancak iktidar için kadınların ve çocukların bu şekilde hedef alınmasından daha önemli bir öncelik var: muhaliflerin hesaplarını kapattırmak. İktidar, eleştiriden rahatsız olduğu kadar tacizcilerden rahatsız değil.”

5 MADDEDE SORDU

Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a konuya ilişkin cevaplaması istemi ile soru önergesi verdi.

Gökçen, Tunç’a şunları sordu:

1. İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni kapsayan bu ağır veri ihlali ve dijital taciz olayıyla ilgili başlatılan adli soruşturmanın akıbeti nedir? Şu ana kadar kaç kişi hakkında işlem yapılmıştır?

2. İnternet sitesini kuran ve yöneten kişi veya kişilerin kimlikleri tespit edilmiş midir? Haklarında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

3. Kadın öğrencilere ait verilerin nasıl, kimler tarafından hangi yollarla ele geçirildiğine ilişkin teknik inceleme yapılmış mıdır?

4. Son beş yıl içerisinde veri ihlali nedeni ile işlem yapılan üniversite sayısı kaçtır? Kaçı için soruşturma başlatılmış ve yaptırım uygulanmıştır?

5. Kadına yönelik dijital şiddet ve kişisel verilerin izinsiz kullanımı konusunda yeni yasal düzenleme planlanmakta mıdır, yoksa mevcut cezasızlık politikası mı devam ettirilecektir?