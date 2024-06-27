Cumhuriyet gündeme getirmişti: Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi!

Yayınlanma: 27.06.2024 - 11:24

Güncelleme: 27.06.2024 - 11:24

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li bir yöneticinin kendisine "Özgür Özel'in yerine Ekrem İmamoğlu'nu getirelim" önerisinde bulunduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu tartışmaların içine girmek istemiyorum Aytunç Bey. Evet, Ekrem Bey’le bayramda konuştuk ve bayramlaştık. O kadardı. Bu kulisler nereden ve nasıl çıkıyor anlamakta güçlük çekiyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, 17 Haziran'daki yazısında şunları ifade etmişti:

"Geçenlerde CHP’de halen önemli bir görevde olan bir isimle fotoğrafını gördüm. Görüşmede neler konuşulduğunu duyunca çok şaşırdım. Sosyal medyadan zaman zaman normalleşme-yumuşama sürecine karşı olduğunu gösteren mesajlar paylaşan sözünü ettiğim CHP’li yönetici, Kılıçdaroğlu’na ilginç bir öneride bulunmuştu.

CHP’nin muhalefet olmaktan çıkacağını, Erdoğan’ın rotasına gireceğini savunan CHP yöneticisi, kasım ayındaki tüzük kurultayının seçimli hale gelmesini, Ekrem İmamoğlu’nun CHP genel başkan adayı olarak Özgür Özel’in karşısına çıkmasını, Kılıçdaroğlu’nun da anlaşarak İmamoğlu’na destek vermesini istemişti.

Teyit etmek için Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden o ismi aradım. Bahsettiğim sözleri doğruladı. “Peki Kılıçdaroğlu önerinize ne dedi” soruma “Sadece dinledi” yanıtını verdi."