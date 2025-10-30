Cumhuriyet’in LGS skandalı haberine 3 yıl hapis istemi

Gazeteci Can Uğur’un ilk duruşması 13 Ocak 2026’da İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Cumhuriyet’in 17 Haziran 2025’te yayımladığı, “1 milyon öğrencinin kaderiyle mi oynandı? LGS soruları sınav bitmeden WhatsApp grubunda paylaşıldı iddiası” başlıklı haberde, sınavın devam ettiği sırada bir WhatsApp grubunda soru ve cevapların paylaşıldığı iddiası gündeme getirilmişti.

Haberde, sınav güvenliğine dair oluşan kuşkular aktarılmış, MEB’in resmi açıklamasına da yer verilmişti.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyundaki tartışmaların ardından yaptığı açıklamada, soruların belirlenen zamandan önce “resmî olmayan yollarla” paylaşıldığı iddialarını kabul etmiş; ancak bunun sınavın bütünlüğünü etkileyecek ölçüde bir ihlal olmadığını savunmuştu.

SAVCILIKTAN “YANILTICI BİLGİ YAYMA” SUÇLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın şikâyeti üzerine hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet muhabiri Can Uğur’un haberinde “gerçeğe aykırı bilgilerle kamuoyunda endişe yarattığı” iddia edildi.

Savcılık, Uğur’un eylemini Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” kapsamında değerlendirdi.

İddianamede söz konusu madde şöyle hatırlatıldı:

“Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

Savcılık, kamu davası açılmasına yeterli şüphe bulunduğunu belirterek yargılamanın mahkeme takdirine bırakılmasını istedi.

İddianameden talep bölümünde şu ifadeler yer aldı: “Şüphelinin ayrıntısı yukarıda yazılı yayınlar ile atılı suçu işlediği kanaatine varılmakla; yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin açık yargılamasının mahkemenizde yapılarak delillerin takdiri mahkemenize ait olmak üzere anılan sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA,

TCK 53. maddesi gereğince belli hakları kullanmaktan YOKSUN BIRAKILMASINA,

karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.”

NE OLMUŞTU?

15 Haziran’da yapılan LGS ile ilgili skandal bir iddia ortaya atılmış, buna göre sınav devam ederken bir WhatsApp grubunda soruların ve cevapların paylaşıldığı öne sürülmüştü.

Gazetemizin LGS sınavı sorularının sınav devam ederken bir Whatsapp grubundan paylaşıldığı haberini yalanlamak isteyen MEB yaptığı açıklamada kendi yönergesine uymadığını itiraf etmişti.

MEB'in açıklamasında "Soru kitapçıkları ise isteyen öğrencilerin/velilerin alması için okullarda bırakılmaktadır" denilmişti. Ancak MEB'in yönergesinde sınav kitapçıklarının okullarda görevliler tarafından toplanması gerektiğinin net bir şekilde ifade edildiği görülmüştü.

WhatsApp grubunda soruları paylaşan kişinin ise "dönerci" olduğu ortaya çıkmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Cumhuriyet gazetesinin ortaya çıkardığı LGS sorularının sınav bitmeden WhatsApp grubunda paylaşıldığı skandalını doğrulamıştı. "Bahsettiğiniz konu doğrudur" diyen Tekin, "Bizim arzu ettiğimiz saatten önce açıklandı" şeklinde konuşmuştu. Tekin ayrıca, "O yayını yapan kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullanmıştı.

MEB ısrarlı haber takibimizin ardından 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alınmıştı.