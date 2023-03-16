Cumhuriyet Şanlıurfa'daki sel felaketini görüntüledi

Gökhan Kam / Rıfat Kırcı
16 Mart 2023 Perşembe, 18:47
<p>Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Rıfat Kırcı ve Gökhan Kam Şanlıurfa'da yaşanan yıkımı görüntüledi. </p>

Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Rıfat Kırcı ve Gökhan Kam Şanlıurfa'da yaşanan yıkımı görüntüledi. 

<p>6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ilde yıkıcı etkiye neden oldu. </p> <p>Çarpık yapılaşma ve bilimsel yöntemlerin kullanılmaması nedeniyle 50 binden fazla yurttaş yaşamını yitirirken 100 binden fazla kişiyse yaralandı. Yıkılan binlerce bina da cabası... Yaşanan kayıpların ardından yurttaşlar yaralarını sarmaya çalışırken Adıyamanlılar ve Şanlıurfalılar bu kez de sel felaketiyle sarsıldı. </p>

6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ilde yıkıcı etkiye neden oldu. 

Çarpık yapılaşma ve bilimsel yöntemlerin kullanılmaması nedeniyle 50 binden fazla yurttaş yaşamını yitirirken 100 binden fazla kişiyse yaralandı. Yıkılan binlerce bina da cabası... Yaşanan kayıpların ardından yurttaşlar yaralarını sarmaya çalışırken Adıyamanlılar ve Şanlıurfalılar bu kez de sel felaketiyle sarsıldı. 

<p>16 yurttaşın yaşamını yitirdiği selin en yıkıcı olduğu il Şanlıurfa oldu.</p>

16 yurttaşın yaşamını yitirdiği selin en yıkıcı olduğu il Şanlıurfa oldu.

<p>Cumhuriyet, yurttaşların ölüm kalım mücadelesi verdiği Şanlıurfa’daydı. </p>

Cumhuriyet, yurttaşların ölüm kalım mücadelesi verdiği Şanlıurfa’daydı. 

<p>Yaşanan felaket fotoğraf karelerine böyle yansıdı...</p>

Yaşanan felaket fotoğraf karelerine böyle yansıdı...

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Şanlıurfa sel sel felaketi

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