Cumhuriyet Şanlıurfa'daki sel felaketini görüntüledi
Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Rıfat Kırcı ve Gökhan Kam Şanlıurfa'da yaşanan yıkımı görüntüledi.
6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ilde yıkıcı etkiye neden oldu.
Çarpık yapılaşma ve bilimsel yöntemlerin kullanılmaması nedeniyle 50 binden fazla yurttaş yaşamını yitirirken 100 binden fazla kişiyse yaralandı. Yıkılan binlerce bina da cabası... Yaşanan kayıpların ardından yurttaşlar yaralarını sarmaya çalışırken Adıyamanlılar ve Şanlıurfalılar bu kez de sel felaketiyle sarsıldı.
16 yurttaşın yaşamını yitirdiği selin en yıkıcı olduğu il Şanlıurfa oldu.
Cumhuriyet, yurttaşların ölüm kalım mücadelesi verdiği Şanlıurfa’daydı.
Yaşanan felaket fotoğraf karelerine böyle yansıdı...
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