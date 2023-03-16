Cumhuriyet Şanlıurfa'daki sel felaketini görüntüledi

6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ilde yıkıcı etkiye neden oldu.

Çarpık yapılaşma ve bilimsel yöntemlerin kullanılmaması nedeniyle 50 binden fazla yurttaş yaşamını yitirirken 100 binden fazla kişiyse yaralandı. Yıkılan binlerce bina da cabası... Yaşanan kayıpların ardından yurttaşlar yaralarını sarmaya çalışırken Adıyamanlılar ve Şanlıurfalılar bu kez de sel felaketiyle sarsıldı.