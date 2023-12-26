Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı... Sahte ilaç skandalında operasyon

Yayınlanma: 26.12.2023 - 18:19

Güncelleme: 26.12.2023 - 18:42

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel 3 Ocak, 7 Ocak, 10 Ocak 2023 tarihlerinde peşpeşe yazdığı yazılarla Türkiye gündemini derinden etkileyen bir olayı ortaya çıkarmış ve başta kanser ilaçları olmak üzere sahte ilaçların piyasada olduğunu Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı’nın raporlarına dayanarak ortaya koymuştu. Olayın kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından Ağırel konuyla ilgili elindeki bilgileri Sağlık Bakanlığı ile paylaştı. Bakanlık konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatırken bugün ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ağırel’in haberinde geçen sahte ilaç vurgunun öne çıkan isimlerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yeşil reçeteye tabi ilaçları herhangi bir etkisi olmayan ilaçlarla değiştirdikleri gerekçesiyle 24 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, sahte ilaç sattıkları ve boş kutuları veya etkisiz ilaçları ihraç ettikleri tespit edilen örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, suç örgütü lideri D.T. ve yakın akrabalarının yönettiği 16 farklı ilaç firmasında görevli toplam 38 şüphelinin, toplam ihracat değeri 98 milyon 26 bin 348 lira olan 11 cins sahte ilacı, 2020-2022 yılları arasında İran vatandaşı olan müştekilere hileli davranışlarla sattıkları tespit edildi.

Satış çerçevesinde ihracata konu edilerek müştekilerin hileli davranışlar ile aldatıldığı belirlenirken, müştekilerden Navıd Razaei Anvari’den 3 milyon 500 bin euro, Alı Akbar Kokobzadeh’den 1 milyon 800 bin euro para alındığı, ayrıca KDV iadesi başvurusuna konu edilen iade alınan tutarın 1 milyon 664 bin 993 lira olduğu belirlendi.

BOŞ KUTULAR

İhraç edildiği beyan edilmesine rağmen gerçekte ihraç edilmediği ve yurt içi piyasada kayıt dışı satış konusu edildiği tespit edilen toplam 100 bin 751 adet Pregabalin etkin maddeli yeşil reçeteye tabi ilacın, 2021-2022 yıllarında farklı tarihlerde yurt dışına ihraç ediliyormuş gibi gösterildiği ancak ilaçların kutularından çıkartılarak boş kutu şeklinde veya herhangi bir etkisi olmayan ilaçların kutulara konduğu öne sürüldü.

24 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Söz konusu iddialara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, 38 şüpheliye yönelik "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" ve ’suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.