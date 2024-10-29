Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Konserlerden spor turnuvalarına, sergilerden film gösterimlerine Cumhuriyet coşkusunun dolu dolu yaşanması için hafta boyunca onlarca etkinlik düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların 101. yıl coşkusunu doyasıya yaşaması için kentte seferberlik ilan etti. “Cumhuriyet Şehri Denizli” mottosuyla başlatılan kutlama programları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel koreografi ile start aldı. Koreografide ‘Cumhuriyet Şehri Denizli’ yazısı oluşturulurken Delikliçınar Meydanı’nda düzenlenen görsel şölene Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da eşlik etti. Drone ile görüntülenen koreografi büyük beğeni topladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Denizli’de ilk kez bu kadar uzun soluklu bir kutlama takvimini hazırlanması dikkati çekerken Cumhuriyet coşkusu kentte dolu dolu yaşandı.

29 EKİM’DE DENİZLI’DE YER GÖK KIRMIZI-BEYAZ OLACAK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıldönümünü coşku içinde kutlayacaklarını belirterek, tüm hemşehrilerini 29 Ekim Salı günü Delikliçınar Meydanı’nda düzenlenecek Berkay konserine davet etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bağımsızlık yolunda bir an için bile kendilerini düşünmediğini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Onlar ‘ben’ değil ‘biz’ dediler ve bu güzel Cumhuriyeti kurdular. Bugün hür ve bağımsız yaşıyorsak bunu Büyük Önder Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e borçluyuz. Bizler de mutlu bir Denizli ve Türkiye için hiçbir zaman ‘ben’ demeyeceğiz. Kendimizi değil, gelecek nesilleri düşüneceğiz ve Cumhuriyet’i ilelebet yaşatacağız” ifadelerini kullandı.