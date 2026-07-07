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Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... Aktaş davasının karar celsesinde 14. duruşma günü başladı

Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... Aktaş davasının karar celsesinde 14. duruşma günü başladı

7.07.2026 12:02:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
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Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... Aktaş davasının karar celsesinde 14. duruşma günü başladı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen, 7'si tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının karar celsesinin 14’üncü duruşma günü başladı.
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklu olmak üzere 7 CHP’li belediye başkanının yargılandığı davanın karar celsesi 14’üncü günü başladı. 

Silivri’de dün yaşanan yargılama trafiği nedeniyle farklı bir duruşma salonunda görülen Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası, celse başından itibaren olduğu gibi yeni inşa edilen duruşma salonunda görülmeye devam ediyor. 

Öte yandan; önceki iki celsede hiçbir sanık, avukat ve gazetecinin kullanamadığı girişten akrabalarıyla birlikte duruşma salonuna girebilen Aziz İhsan Aktaş, yeni inşa edilen duruşma salonuna bugün de aynı şekilde giriş yaptı. Tutuklu sanıklardan ise, yalnızca Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan bugünkü duruşmaya katıldı. 

Dosya kapsamında tutuksuz yargılanan iş insanı Serdar Ocak’ın avukatı ve aynı zamanda Aziz İhsan Aktaş’ın kız kardeşi Melek Kara savunma yapıyor.

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