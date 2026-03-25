Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 10'uncu gün: Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık hakim karşısında

Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 10'uncu gün: Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık hakim karşısında

25.03.2026 10:46:00
Engin Deniz İpek
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 10'uncu gün: Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık hakim karşısında

İBB’ye yönelik, aralarında tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 sanıklı davada 10'uncu güne girildi. Bugün görülecek celsede tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın savunmasına devam etmesi ve ardından tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın savunma yapması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107 kişinin tutuklu yargılandığı, 402 sanıklı İBB davasında 10'uncu celse bugün başlıyor.

Dün savunma yapan tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın savunmasına devam etmesi ve ardından tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın savunma yapması bekleniyor.

Duruşmayı Çalık'ın annesi Gülseren Çalık da mahkeme salonunda takip ediyor.

10:30 | BUĞRA GÖKCE'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

İBB davasında 10'uncu celse başladı.

Duruşma başlamadan önce, tutuklulardan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce’nin doğum günü olması sebebiyle salonda “İyi ki doğdun” sesleri yükseldi. Ekrem İmamoğlu da Gökce’ye sarılarak doğum gününü kutladı.

Mahkeme Başkanı, duruşma başında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a, suçlandığı 39.eylemle ilgili bir ek savunma yapıp yapmak istemediğini sordu. Şahan, gerek duymadığını söyledi.

Eylem 39’da, Mecidiyeköy’deki Profilo AVM arazisine ilişkin suçlamalar yer alıyor. Mecidiyeköy’deki Profilo AVM arazisine ilişkin suçlamalarda iddianamedeki anlatımla gerçeklerin örtüşmediğini savunan Şahan, dün yaptığı savunmasında, dosyada somut bir para alışverişine dair bulgu olmadığını söyledi. Asıl meselenin yaklaşık 520 milyon TL değerindeki bir kamu arazisi olduğunu belirterek, bu alanın plan kararlarına uygun şekilde korunması konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Şahan’ın avukatlarından Doğa Şanlıoğlu, savunmasına başladı.

9'UNCU CELSEDE NELER YAŞANDI?

İBB davasının 9'uncu celsesi dün yine Silivri'de görüldü. Dünkü duruşmada tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan savunma yaptı.

İBB iddianamesinde, 5’i "yalnızca beyanlara" dayanan 9 farklı eylemde suçlanan Resul Emrah Şahan, savunmasının devamında hakkındaki suçlamalara eylem bazında cevap verdi.

İlk olarak İBB Hanem uygulamasından İstanbullunun verilerinin çalınmasına yönelik iddiaların olduğu “Eylem 13” başlığı altında değerlendirilen ve CHP’ye kapatma davasında da ismi geçen “İBB Hanem” uygulamasına değinen Şahan, söz konusu projenin hiçbir zaman hayata geçirilmediğini belirtti. 

Mahkeme Başkanı duruşma öncesi CHP'li 5 vekilin salona girişini yasakladı.

ÇALIK, SAĞLIK SORUNLARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

İki kez kanser hastalığı atlatan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde 20 kilo kaybetmişti.

Çalık, tutuklu yargılanması süresince birkaç kez ameliyata alınmıştı. Çalık hakkında kötüleşen sağlık durumu nedeni ile başvurulan tahliye talepleri ise reddedilmişti.

