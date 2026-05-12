Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 36'ncı gün: Ekrem İmamoğlu dahil 414 kişi hakim karşısında

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 77’si tutuklu 414 sanıklı İBB davasının duruşması, 36'ncı gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 1 No’lu Duruşma Salonu’nda görülmeye devam ediyor.

12:45 | İLK ARA VERİLDİ

Torunler’in avukatı Ahmet Keskin, savunmasına başlamadan duruşmaya ara verildi.

İmamoğlu, araya giderken seyirci sıralarında bulunan Yeşilçam yıldızı İzzet Günay’ı görerek şöyle seslendi:

“İzzet ağabey hoşgeldin teşekkürler. Sizin o güzel filmlerinizdeki gibi bir Türkiye yaşatamadığımız için özür diliyorum ama filmlerinizdeki kötülerin kaybettiği gibi günler yaşıyoruz”

12:30 | İMAMOĞLU'NDAN AKIN GÜRLEK'E SERT SÖZLER

Ekrem İmamoğlu, Yener Torunler'in savunmasının ardından soru sormak için söz aldı. Sorularının son kısmında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kamuoyundaki son açıklamalarına çok sert sözlerle tepki gösterdi.



İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın bakanın (Akın Gürlek) bu mahkemeyi etki altında tuttuğunu düşünüyorum. Bize suç örgütü dedi, bunu diyemez. Bir rüşvet havuzu oluşturdular ve asrın yolsuzluğu gibi şeyler söyledi. Direkt olarak şahsıma söyledi bunları. Bu hususları aynen kendisine iade ediyorum. Sizi etki altında tutmaya çalışan bir bakanla karşı karşıyayız, siz de karşı karşıyasınız. Kendini yargıç sanneden bu adalet bakanına haddini bildirmek zorundasınız. Türkiye’nin beka sorunu haline gelen bu bakanla ilgili sayın Cumhurbaşkanını ve Devlet Bahçeli’yi de uyarıyorum."

11:45 | İBB BORSASI İDDİALARI YİNE GÜNDEMDE

Torunler, CHP lideri Özgür Özel’in yaz aylarında gündeme getirdiği İBB Borsası iddialarıyla ilgili önemli beyanlarda da bulundu.

Torunler, savunmasında şunları söyledi:

"Ben ifadeye gittiğimde savcının odasında Mehmet Yıldırım’ı gördüm. ‘Fatih ve Zafer Keleş’e para verdiğimi’ söylemediğim takdirde serbest bırakılamayacağımı söylediler. Daha sonra tutuklamaya sevk edildim. Aşağıda tekrar Mehmet Yıldırım’ı gördüm.

Savcı olduğunu belirttiği birinden gelen telefonu benimle konuşturdu. Telefondaki ses “Ben senin suçsuz olduğunu biliyorum ama şu an böyle olması gerekiyor” dedi. Mehmet Yıldırım sonra bana “Ufak değişiklik yapacağım ifadende. Ek ifade vereceksin, benim tanıdığım savcı da seni serbest bırakacak. Zaten Fatih Keleş itirafçı olacak, ondan önce davranman lazım” dedi. Ben de ona “Kendimi kurtarmak için onlara para götürdüm dersem nasıl ispatlayacağım?” dedim. Mehmet Yıldırım bana “Merak etme, Cem Çelik’in ifadesiyle inandırıcı olacaktır” dedi. Cem Çelik’in beni suçlamasının tek sebebi Mehmet Yıldırım’dır. Kendini kurtarmak için ifade vermiş. Tutukluluk incelemesinde denk geldik; Cem Çelik bana “İnat etme, milleti kurtarmak sana mı kaldı? Mehmet’in dediği gibi ifade ver” dedi.

Ben bunların hiçbirine gerek duymadım. Buradan suçsuzluğumu ispatlayarak başım dik çıkacağım. Çocuklarımın babalarını, iftiracı olarak değil doğruları söyleyen biri olarak bilmesini istiyorum. Oğlumu da gözaltına aldılar ve adli kontrolle serbest bıraktılar. Her hafta imzaya gidiyor ama bana bir kere bile ‘Baba sen de ifadeye imza at da çıkalım’ demedi. Bu süreçte kurulan tüm tezgahlara ve kumpaslara rağmen ailecek doğruları bildiğimizde direndik."

11:20 | "DUYMAK İSTEDİKLERİ DUYDULAR, İSTEMEDİKLERİNİ DUYMADILAR"

Savunmasına "Duymak istediklerini duydular, duymak istemediklerini duymadılar” diye başlayan Torunler, şöyle devam etti:

“Benim 2014 yılındaki işim ne ise tutuklandığım tarihe kadarki işim aynıdır. 11 yıl boyunca örgüt üyesi mi olmuşum? Maaşımı hak etmek için görevimi yapmaktan başka hiçbir şey yapmadım. Üye olduğum öne sürülen örgütün amacının CHP’yi ele geçirmek olduğu belirtiliyor Ben CHP üyesiydim, patronum AKP’ye yakın olmasına karşın ben CHP’liydim, delegelik teklif edildi ama kabul bile etmedim. Örgüt üyesi olarak geçen çoğu kişinin CHP’li olma durumu yoktur. CHP’li olmanın belli başlı gereklilikleri vardır. Benim için övünç kaynağıdır. Partimizde nice başkan gördük ama Mustafa Kemal Atatürk dışında kimseden talimat almayız."

Para çekme işlemlerinin, iddianamede suç olarak yansıtıldığını aktaran Torunler “Bunların örgüte yardım olarak çekildiği iddiası tamamen yalandır. Para çekme işlemini hiçbir zaman tek başıma da yapmadım. İfade aşamamda bunların hepsini anlattım ama anlamadılar, duymadılar ya da anlamak istedikleri gibi anladılar” dedi.

11:10 | DURUŞMA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 36.duruşma günü başladı.

Tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in kızı Zeynep Keleş, tutuklular salona getirilirken babasına “Baba, ağabeyim nerede?” diye seslendi. Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş ve ağabeyi Zafer Keleş de tutuklular arasında bulunuyor. Yeğeni Murat Keleş de son tutukluluk incelemesinde tahliye edilmişti.

İBB Davası, firari Murat Gülibrahimoğlu'nun koruması olan emekli polis Yener Torunler'in savunmasıyla devam ediyor.

CHP lideri Özgür Özel, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, İBB borsası iddialarıyla anılan avukat Mehmet Yıldırım’ın, cezaevinde Torunler'e gidip ifadesini değiştirmeye çalıştığını; Fatih Keleş'in kardeşine sarı zarfta para verdiğini söylemesini istediğini açıklamıştı.