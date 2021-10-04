Cumhuriyet Soruyor

04 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

1- 128 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Merkez Bankası’nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar, 128 milyar doların nereye gittiğini aylardır açıklamadı.



2- 10 BİN DOLARI ALAN SİYASETÇİ KİM?

Bakan Soylu, bir siyasetçinin Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını açıkladı ama kim olduğu hâlâ belirsiz.

3- 750 MİLYON DOLAR ÖDENDİ Mİ?

Ziraat-Demirören skandalının ardından kamu bankalarının kime, ne kadar kredi verdiği, ödenip ödenmediği belli değil.

4- SAYIŞTAY’I GÖRÜYOR MUSUNUZ?

Sayıştay, kamu kurumlarındaki usulsüzlükleri bir bir sıralıyor. Sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılıyor mu?

5- GENÇLERE YURT BULACAK MISINIZ?

Yurt bulamayan, kira ödeyemeyen, okullarından uzak kalan öğrencilerin çığlığına kulak tıkamak dışında ne yapıyorsunuz?