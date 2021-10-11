Cumhuriyet Soruyor
Cumhuriyet, yanıtı hala verilmeyen 5 hayati sorunun izini sürmeye devam ediyor. Türkiye, bu soruların yanıtını alana kadar Cumhuriyet, gerçekleri aramaya devam edecek.
1- 128 MİLYAR DOLAR NEREDE?
Merkez Bankası’nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar, 128 milyar doların nereye gittiğini aylardır açıklamadı.
2- 10 BİN DOLARI ALAN SİYASETÇİ KİM?
Bakan Soylu, bir siyasetçinin Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını açıkladı ama kim olduğu hâlâ belirsiz.
3- 750 MİLYON DOLAR ÖDENDİ Mİ?
Ziraat-Demirören skandalının ardından kamu bankalarının kime, ne kadar kredi verdiği, ödenip ödenmediği belli değil.
4- SAYIŞTAY’I GÖRÜYOR MUSUNUZ?
Sayıştay, kamu kurumlarındaki usulsüzlükleri bir bir sıralıyor. Sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılıyor mu?
5- GENÇLERE YURT BULACAK MISINIZ?
Yurt bulamayan, kira ödeyemeyen, okullarından uzak kalan öğrencilerin çığlığına kulak tıkamak dışında ne yapıyorsunuz?
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