Cumhuriyet, teröristlerin saldırısına uğrayan Karkamış ilçesinden izlenimleri aktardı: Sokaklarda durum nasıl?

24 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

İstiklal saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonları sonrası terör örgütü sınır illerini hedef aldı. Teröristler, Gaziantep Karkamış’ta 5 yaşındaki Hasan Karataş’ı evinin mutfağında vurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın Karkamış’ı ziyaret programına Cumhuriyet de katıldı. Saldırılarda yaşamını yitiren Hasan Karataş, CHP ilçe başkanının torunu. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da kuzeninin oğlu için taziyeye gelenleri karşılıyordu.

TIR FACİAYI ÖNLEMİŞ

Sınırdaki Karkamış’a vardığımızda sükûnet hâkimdi. Saldırılar, ilçe halkının psikolojisini olumsuz etkilemiş. Karkamış’ın CHP’li Belediye Başkanı Ali Doğan, saldırıların ardından nüfusun yarısının ilçeden ayrıldığını söylüyor. Sınırdan daha içeri bir bölgeye belediyenin kurduğu taziye çadırına insanlar geliyor. Hasan’ın babası Zeki Karataş hüzünlü. “İkisi kız, ikisi oğlan dört çocuğum vardı. Şimdi üç çocuğum kaldı” diyor. Saldırının şokundan henüz çıkamamış görünen baba Karataş, küçük oğlunu havanın düşmesinin ardından evinin mutfağında bulmuş. Anlatırken gözleri doluyor, patlamanın şiddetiyle küçük Hasan’ın vücut bütünlüğünün bozulduğunu aktarıyor. Zeki Karataş, daha güvenli bir bölgeye gitme olanağının olduğunu, ancak Hasan’ı bırakamayacağını da söylüyor.

Karkamış sınır kapısından Türkiye’ye giriş yapmış bir TIR, bir kreşin önünde durmuş. Şoförün araçtan inmesinin ardından araca havan isabet etmiş, yangın çıkmış. TIR orada olmasa kreşin isabet alacağına dikkat çekiliyor. Belediye Başkanı Doğan, “İlçede beş okul var, bunlardan üçü saldırıların hedefi oldu” diyor. Bu saldırılardan birisinde de öğrencilerini sığınağa götüren bir öğretmen yaşamını yitirmişti.

Hasan Karataş’ın yaşamını yitirmesine neden olan havan mermisinin düştüğü sokakta kimse kalmamış. Havan, üç katlı binanın ikinci katındaki duvara isabet etmiş ve evin mutfak bölümüne denk gelmiş. Binanın her katında bir kardeş yaşıyor. Bu nedenle yaşamını yitiren Hasan’ın amcasının 5 aylık hamile eşi Büşra Karataş da ağır yaralanmış.

CHP Milletvekili Mahir Polat, hamile kadının yaşamsal riski atlattığını söylüyor. Bebeğinin durumunu sorunca, “Onun için risk halen sürüyormuş” yanıtını veriyor.

HAVANLAR İKİ BÖLGEDEN

Karkamış, Fırat Kalkanı Harekâtı döneminde de IŞİD’in hedefi olmuştu. Güneyindeki Cerablus’un örgütten temizlenmesinin ardından bu sefer de YPG’nin hedefi oldu. Edindiğimiz bilgiye göre Karkamış’a hem Ayn el Arap’tan (Kobani kırsalı) hem de Münbiç’ten saldırı olmuş. Karkamışlılar, eskiden akrabalarının yaşadığı Suriye’nin köylerinden saldırı yapıldığını söylüyor.

Saldırıların ardından olanağı olanlar ilçeden ayrılmış. Sokaklar şu an büyük oranda boş. Karkamış belediyesi, isteyenlerin çevre ilçelerdeki misafirhanelere yerleştirilmesine yardımcı oluyor. Karkamışlılar, operasyondan sonra, terör örgütünün karşılık vermek isteyeceğinin tahmin edilip okulların pazartesinden itibaren tatil edilmemesinden yakınıyor.