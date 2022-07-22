Cumhuriyet TV yurttaşlara ekonomik durumlarını sordu: Sokakta bir dokunduk, bin ah işittik
Türkiye, ekonomik krizin yıkıcı etkisini her alanda hissetmeye devam ediyor. Cumhuriyet TV, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yurttaşlara ‘ekonomik durumlarını’ sordu.
Ekonomik kriz, yurttaşların belini bükmeye devam ediyor. İğneden ipliğe gelen zamların ardı arkası kesilmezken, Cumhuriyet TV temmuz ayının sonu yaklaşırken ‘ne kadar paralarının kaldığını’ sormak için Gaziosmanpaşa’da yurttaşlara mikrofon uzattı.
Cumhuriyet TV mikrofonuna, geçinemediğini söyleyen bir yurttaş, kentsel dönüşüm nedeniyle evinin yıkıldığını ve bu süreçte evsiz kaldığını belirterek “Dışarıda kalıyorum, mendil satıyorum. Yeter artık” ifadeleriyle ekonomik krize isyan etti.
Okuyabilmek için çalışması gerektiğini dile getiren bir genç ise “Benim sadece okumam gerekirken, hem hamburgercide çalışıyorum hem de okuyorum. Cumhurbaşkanı diyor ki gidin aktivite yapın. Bir sinema bileti 50 lira oldu. Oturup kahve içsek 30 lira. Ben ülkemi seviyorum ama başımızdakiler yüzünden ülkede kimse kalmayacak. Herkes şuan yurt dışına gidiyor. Doktorlar, öğrenciler herkes gidiyor” ifadelerini kullandı.
“OĞLUM İŞSİZLİKTEN İNTİHAR ETTİ”
İşini kaybeden oğlunun, bu durum nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve canına kıydığını anlatan bir anne ise yardım alamamaktan isyan etti. “Tek başıma kaldım, kimse bana yardım etmiyor” diyen anne, zor durumda olduğunu anlattı.
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