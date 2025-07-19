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Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun: Altan Öymen’i çok arayacağız

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun: Altan Öymen’i çok arayacağız

19.07.2025 17:02:00
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Haber Merkezi
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Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun: Altan Öymen’i çok arayacağız

Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Dr. Mehmet Alev Coşkun, CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in hayatını kaybetmesi üzerine "Öymen sadece gazete yazılarıyla değil, belgelere dayalı yakın tarih yazılarıyla da fark yaratan usta bir kalemdi. Türk siyasi yaşamının en karmaşık dönemlerinden birisini yaşadığı bugünlerde Öymen’i çok arayacağız” dedi.

CHP'nin eski genel başkanlarından, gazetemiz yazarı Altan Öymen'in tedavi gördüğü hastaneye yaşamını yitirmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Dr. Mehmet Alev Coşkun bir açıklama yaptı.

Öymen’in yaşamını yitirmesinin ardından konuşan Coşkun, Öymen’in ölümünün hem Türk basını hem de Türk politik yaşamı için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Öymen’in Türk basınının ağabeyi olduğuna dikkat çeken Coşkun, sözlerine şöyle devam etti:

“1961 Anayasasını yapan kurucu meclisin üyelerinden birisiydi. Daha sonra TBMM’de etkin olarak görev yapmıştır. Deneyimli siyasetçi ve gazeteci Öymen, aynı zamanda değerli köşe yazılarıyla deneyimlerini aktarıyordu. Öymen sadece gazete yazılarıyla değil, belgelere dayalı yakın tarihe ışık tutan belgesel niteliğinde kitaplarıyla da fark yaratan usta bir kalemdi. Türk siyasi yaşamının en karmaşık dönemlerinden birisini yaşadığı bugünlerde Öymen’i çok arayacağız.”

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