Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun: Altan Öymen’i çok arayacağız

CHP'nin eski genel başkanlarından, gazetemiz yazarı Altan Öymen'in tedavi gördüğü hastaneye yaşamını yitirmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Dr. Mehmet Alev Coşkun bir açıklama yaptı.

Öymen’in yaşamını yitirmesinin ardından konuşan Coşkun, Öymen’in ölümünün hem Türk basını hem de Türk politik yaşamı için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Öymen’in Türk basınının ağabeyi olduğuna dikkat çeken Coşkun, sözlerine şöyle devam etti:

“1961 Anayasasını yapan kurucu meclisin üyelerinden birisiydi. Daha sonra TBMM’de etkin olarak görev yapmıştır. Deneyimli siyasetçi ve gazeteci Öymen, aynı zamanda değerli köşe yazılarıyla deneyimlerini aktarıyordu. Öymen sadece gazete yazılarıyla değil, belgelere dayalı yakın tarihe ışık tutan belgesel niteliğinde kitaplarıyla da fark yaratan usta bir kalemdi. Türk siyasi yaşamının en karmaşık dönemlerinden birisini yaşadığı bugünlerde Öymen’i çok arayacağız.”