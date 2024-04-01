Cumhuriyet Vakfı'nda yeni görevlendirme
Gazetemiz yazarı ve yayın kurulu üyesi Emre Kongar Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekilliğine seçildi.
Gazetemiz yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Sirmen geçtiğimiz hafta yaşamını yitirmişti.
Sirmen'in aramızdan ayrılması üzerine toplanan Cumhuriyet Vakfı yönetimi kararıyla, gazetemiz yazarı ve yayın kurulu üyesi Emre Kongar Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekilliğine seçildi.
Karar oy birliği ile alınırken; toplantıda Cumhuriyet Vakfı Başkanı Mehmet Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu, Cumhuriyet Vakfı Genel Saymanı İrfan Hüseyin Yıldız ve Cumhuriyet Vakfı Üyeleri: Prof. Dr. Tayfun Akgüner, Şükran Soner, Özalp Birol, İbrahim Yıldız hazır bulundu.
Yönetim Kurulu üyesi Hamdi Yaver Aktan ise toplantıya vekaleten katıldı.
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