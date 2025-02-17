Eğitim-İş, Tekirdağ’dan başlatacağı Ankara yürüyüşüne hazırlanıyor: 'Teslim olmadığımızın göstergesi'

Yayınlanma: 17.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.02.2025 - 04:00

Yürüyüşün yalnızca protesto değil, direniş ve yeniden ayağa kalkma çağrısı olduğunu belirten Özbay, “Bu yürüyüş, toplumun giderek artan yoksulluğa, baskıya ve umutsuzluğa teslim olmadığının göstergesidir. Bugün eğitim sisteminden hukuk düzenine, ekonomiden çalışma hayatına kadar her alanda Cumhuriyet kazanımlarının erozyona uğratıldığını görüyoruz. Cumhuriyetin yalnızca geçmişin bir mirası değil, bugünün ve yarının da teminatı olduğuna inanıyoruz” dedi.

Yürüyüşün sonunda Ankara’da düzenlenecek olan mitinge ilişkin de açıklamalarda bulunan Özbay, “Miting, yalnızca bir etkinlik değil, karanlığa karşı toplumsal bir uyanışın göstergesi olacaktır. Cumhuriyetin temel değerlerine ve emek mücadelesine sahip çıktığımızı güçlü bir şekilde haykıracağız. Cumhuriyetin kazanımlarından, laik eğitim sisteminden ve sosyal adaletten asla vazgeçmeyeceğimizi tüm Türkiye’ye ilan edeceğiz” diye konuştu.

SİMGE MEKÂNLAR

Özbay yürüyüş güzergâhına ilişkin ise şunları söyledi: “Cumhuriyet Devrimlerinin simge mekânlarından başlayarak, emek mücadelesinin en çok hissedildiği alanlara kadar uzanmaktadır. Ankara’ya doğru ilerleyen bu yolda, adalet arayışımızı ve direniş ruhumuzu her noktada daha da büyüterek ilerliyoruz.”

PROGRAM NASIL?

Sendikanın 1 Şubat’ta Birinci Meclis önünden başlattığı program, 8 Şubat’ta Adıyaman, 15 Şubat’ta Amasya’da yapıldı. 22 Şubat’ta ise Manisa’da yapılacak basın açıklamasından sonra yürüyüş 24 Şubat’ta Tekirdağ’dan başlayacak. Bir haftalık süreçte sendika Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Eskişehir ve Polatlı’da yürüyecek. Etkinlik, 1 Mart’ta Ankara Tandoğan Meydanı’ndaki cumhuriyet ve Emek mitingiyle son bulacak.