Cumhuriyet ve Türkçe hedef alındı, Şeyh Sait ve Saidi Kürdi’nin fotoğrafları asıldı: ‘42. madde değişsin’

Yayınlanma: 11.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.02.2025 - 04:00

Gerici ve bölücü eylemleriyle dikkat çeken HÜDA PAR’ın Van’da yapılan “Anadilimi seçiyorum” panelinde, Türkçe ve Cumhuriyet hedef alındı. Salona Cumhuriyetin ilk yıllarında şeriat isyanı çıkaran Şeyh Sait’le Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “deccal” diyen Saidi Kürdi’nin fotoğrafları asıldı.

‘KÜRT ÇALIŞTAYI’ ÖNCESİ

“Dilimi konuşuyor, inancımı yaşıyorum” temalı panelin açılış konuşmasını yapan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, anadil eğitiminin önündeki en büyük engelin anayasada, “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz” hükmünün bulunduğu madde olduğunu ileri sürdü. Oğraş “Bu maddenin değiştirebilmesi, siyasi parti ve paydaş unsurların harekete geçmesiyle mümkün. Milletin çöküşü dilini ortadan kaldırmayla başlar. Bir millete o milletin diliyle oynamaktan daha büyük suikast olamaz. Bu millete yani kendi halkımıza Cumhuriyetin ilanıyla birlikte en büyük suikast yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Söz konusu tepki çeken taleplerin yapıldığı panelin, HÜDA PAR’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan adı konmamış çözüm sürecine yönelik 15-16 Şubat’ta yapacağı Kürt Çalıştayı’ndan önce yapılması ise dikkat çekti.

HÜDA PAR'A SERBEST, MUHALİFLERE YASAK

HÜDA PAR Van İl Başkanlığı, Kürtçenin okullarda seçmeli ders olarak tercih edilmesini teşvik etmek amacıyla yöresel kıyafetlerle yürüyüş yaptı. Muhalif partilere etkinlik yasağı sürerken yürüyüş için Cumhur İttifakı bileşeni HÜDA PAR’a izin verilmesi dikkat çekti. Beşyol Meydanı’nda biraraya gelen HÜDA PAR İl Başkanı Rasim Sayğın ve partililer, Kürtçenin eğitimde yer alması için çağrıda bulundu. Yürüyüş boyunca Kürtçenin seçmeli ders olması için broşürler dağıtıldı. Kürtçe yapılan basın açıklamasında HÜDA PAR İpekyolu İlçe Başkanı Bedri Bor, “Kürtçenin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Bu dil kimliğimizin en önemli parçası” dedi.