Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, Hasköy Kültür ve Sanatevi'ne konuk olacak

Yayınlanma: 10.10.2023 - 16:32

Güncelleme: 10.10.2023 - 16:33

Beyoğlu Hasköy’de faaliyet gösteren Hasköy Kültür ve Sanatevi, ekim ayı etkinliklerini Cumhuriyet'in 100. yılına ayırdı.

Ekim ayının her haftasında bir etkinlik organize eden Hasköy Kültür ve Sanat Evi 14.10.2023 Cumartesi saat 19.00’da Cumhuriyet’in 100. yılında 'Cumhuriyet Fikri' başlıklı söyleşisi ile Prof. Dr. Emre Kongar'ı konuk edecek.