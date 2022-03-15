Cumhuriyet’e altı ödül birden

15 Mart 2022 Salı, 02:00

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. Cumhuriyet altı ayrı dalda ödüle layık görüldü. Gazetemiz yazarı ve Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, 25-26-28 Haziran 2021 tarihlerinde yayımlanan “SBK uçağı kimleri uçurdu?” başlıklı haberiyle ‘Siyasi Haber’ dalında büyük ödülün sahibi oldu. Muhabirimiz Mehmet Kızmaz “Röportaj-Söyleşi Övgü” dalında 29 Kasım-11 Aralık 2021 tarihlerinde yayımlanan “Ülkeyi yakan gerçek yoksulluk” başlıklı röportajıyla övgüye değer görüldü. Gazetemiz çizeri Zafer Temoçin de “Karikatür-Övgü”, dalında 23 Mart 2021 tarihinde yayınlanan karikatürüyle övgüye değer görüldü.

Gazetemiz eski muhabiri Kayhan Ayhan “Toplum” dalında 10-15-18 Temmuz 2021 tarihlerinde yayınlanan “Kuran kursunda kuşkulu olay - 12 yaşındaki çocuk nasıl intihar eder?” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Gazetemiz eski muhabiri Hazal Ocak ise “Kültür Sanat Magazin Haber Övgü” dalında 21-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yayımlanan “İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde skandal taşınma” başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü. Gazetemiz eski muhabiri İlayda Kaya da ‘Araştırma Övgü’ dalında 1 Kasım-12 Aralık 2021 tarihlerinde yayımlanan “Şırnak bu aileye teslim” başlıklı araştırmasıyla övgüye değer görüldü.

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni’nin yeri ve zamanı daha sonra açıklanacak.