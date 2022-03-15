Cumhuriyet’e altı ödül birden
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nde gazetemiz yazarı ve Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, ‘Siyasi Haber’ dalında büyük ödülün sahibi oldu. Muhabirimiz Mehmet Kızmaz ‘Röportaj- Söyleşi’, eski muhabirimiz Kayhan Ayhan ‘Toplum’ dalında ödül aldı. Çizerimiz Zafer Temoçin ‘Karikatür’, eski muhabirlerimiz Hazal Ocak ‘Kültür Sanat Magazin Haber’ ve İlayda Kaya da ‘Araştırma’ dalında övgüye değer görüldü.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. Cumhuriyet altı ayrı dalda ödüle layık görüldü. Gazetemiz yazarı ve Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, 25-26-28 Haziran 2021 tarihlerinde yayımlanan “SBK uçağı kimleri uçurdu?” başlıklı haberiyle ‘Siyasi Haber’ dalında büyük ödülün sahibi oldu. Muhabirimiz Mehmet Kızmaz “Röportaj-Söyleşi Övgü” dalında 29 Kasım-11 Aralık 2021 tarihlerinde yayımlanan “Ülkeyi yakan gerçek yoksulluk” başlıklı röportajıyla övgüye değer görüldü. Gazetemiz çizeri Zafer Temoçin de “Karikatür-Övgü”, dalında 23 Mart 2021 tarihinde yayınlanan karikatürüyle övgüye değer görüldü.
Gazetemiz eski muhabiri Kayhan Ayhan “Toplum” dalında 10-15-18 Temmuz 2021 tarihlerinde yayınlanan “Kuran kursunda kuşkulu olay - 12 yaşındaki çocuk nasıl intihar eder?” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Gazetemiz eski muhabiri Hazal Ocak ise “Kültür Sanat Magazin Haber Övgü” dalında 21-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yayımlanan “İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde skandal taşınma” başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü. Gazetemiz eski muhabiri İlayda Kaya da ‘Araştırma Övgü’ dalında 1 Kasım-12 Aralık 2021 tarihlerinde yayımlanan “Şırnak bu aileye teslim” başlıklı araştırmasıyla övgüye değer görüldü.
Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni’nin yeri ve zamanı daha sonra açıklanacak.
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