BAFTA Ödülleri canlı yayınında Putin'e el hareketi
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat sonrası, pek çok alanda 'Putin' öfkesi sürüyor. Son olarak İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin (BAFTA) her yıl düzenlediği ödül töreninde, etkinliğin sunucusu Rebel Wilson, Putin'e el hareketi yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, dünyanın dört bir yanından savaş karşıtları Rusya’yı protesto etmek için ilginç yöntemlere de başvuruyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e duyulan öfke, ödül törenine de yansıdı.
Dünyanın önde gelen sinema etkinliklerinden BAFTA Ödülleri dün gece sahiplerini buldu.
Koronavirüs salgını dolayısıyla ara verilen etkinlik bu yıl görkemli bir kutlama ile yeniden düzenlendi. Etkinliğin sunucusu Rebel Wilson’un sahne şovu ile gündem olan BAFTA törenine Benedict Cumberbatch, Lady Gaga, Emma Watson, Salma Hayek gibi isimler katıldı.
PUTİN'E EL HAREKETİ
Wilson’un sahnede yaptığı konuşma gündem olurken, genç oyuncu Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini eleştirdi. Wilson, canlı yayında Putin’e el hareketi yaparak gündem oldu. Seyirciler Wilson’ın el hareketini alkışlarla destekledi.
İngilizce olmayan en iyi film dalındaki adayı tanıtan Wilson, sağır bir aileyi anlatan CODA filmiyle ilgili konuşmasında iki işaret dili tercümanı olacağını söylerken birinin Amerikan İngilizcesi diğerinin de İngiliz İngilizcesi’ne tercüme edeceğini söyledi.
Wilson, “Neyse ki bütün işaret dillerinde bu hareket Putin’i işaret ediyor” diyerek orta parmağını kaldırdı.
İlgili Haberler
- Bafta'da en iyi film ödülünü The Power of the Dog kazandı
- 2022 BAFTA Ödülleri için adaylar belli oldu
- Kanada'nın meşhur yemeğinin adı, 'Putin' nedeniyle değişti
- Marketten 1 sepet Rus votkası çaldı, yakalanınca kendini böyle savundu: 'Putin'e çok sinirlendim'
Video Haberler
- Şişli'de motosiklet hırsızlığı
- Bağcılar'da inşaatta yangın; İşçiler tahliye edildi
- Minibüs faciadan döndü; o anlar saniye saniye kaydedildi
- Ukrayna'da anne ve oğlu yaşadıkları siteye gömüldü
- Rus ressamın oğlu kendisini Mc Donalds'a kelepçeledi
- Fabrika işçilerini taşıyan servis devrildi: 15 yaralı
- Şişli'de korkutan yangın
- Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
- Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- ABD'li yıldızın rekoru yetmedi
- Rusya Maliye Bakanından rezerv açıklaması
- Soyer: Doktorlarımızı hiçbir yere göndermeyeceğiz
- Çocuğuna vurup ölümüne yol açan anne için karar
- Rusya-Ukrayna savaşında 'kömür' ayrıntısı
- Türkiye 'Ay toprağı' üreten ülkeler arasında yerini aldı
- Okullarda kar tatili haberleri peş peşe geldi
- İşte yeni seçim barajı teklifi
- Yaptırımlar Rusya'nın tutumunu etkiler mi?
- Şişli'de motosiklet hırsızlığı