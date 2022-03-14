BAFTA Ödülleri canlı yayınında Putin'e el hareketi

14 Mart 2022 Pazartesi, 09:37

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, dünyanın dört bir yanından savaş karşıtları Rusya’yı protesto etmek için ilginç yöntemlere de başvuruyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e duyulan öfke, ödül törenine de yansıdı.

Dünyanın önde gelen sinema etkinliklerinden BAFTA Ödülleri dün gece sahiplerini buldu.

Koronavirüs salgını dolayısıyla ara verilen etkinlik bu yıl görkemli bir kutlama ile yeniden düzenlendi. Etkinliğin sunucusu Rebel Wilson’un sahne şovu ile gündem olan BAFTA törenine Benedict Cumberbatch, Lady Gaga, Emma Watson, Salma Hayek gibi isimler katıldı.

PUTİN'E EL HAREKETİ

Wilson’un sahnede yaptığı konuşma gündem olurken, genç oyuncu Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini eleştirdi. Wilson, canlı yayında Putin’e el hareketi yaparak gündem oldu. Seyirciler Wilson’ın el hareketini alkışlarla destekledi.

İngilizce olmayan en iyi film dalındaki adayı tanıtan Wilson, sağır bir aileyi anlatan CODA filmiyle ilgili konuşmasında iki işaret dili tercümanı olacağını söylerken birinin Amerikan İngilizcesi diğerinin de İngiliz İngilizcesi’ne tercüme edeceğini söyledi.

Wilson, “Neyse ki bütün işaret dillerinde bu hareket Putin’i işaret ediyor” diyerek orta parmağını kaldırdı.