Cumhuriyet'e yönelik girişim çöktü: Savcılıktan 2. kez takipsizlik kararı

Yayınlanma: 14.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 03:00

Cumhuriyet Vakfı ve Cumhuriyet gazetesini yayımlamakla görevli Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ yöneticileri hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kez daha kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, Reklam Genel Müdürü Esra Bozok ile Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer hakkında Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Turan Karakaş’ın açtığı davada başsavcılık delilleri incelemiş ve hukuken suç unsurunun oluşmadığını belirterek takipsizlik kararı vermişti. Başsavcılık yeniden yapılan başvuru karşısında ikinci kez tüm delilleri yeniden incelemiş ve daha önce verilen “kovuşturmaya yer yok” kararına atıfta bulundu.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve evrensel hukuk kuralları gereği takipsizlik kararı verilen bir konuda yeni deliller olmadığı takdirde yeni kovuşturma açılamıyor. Bu temel evrensel hakları da göz önüne alan savcılık, konuyla ilgili olarak şu gerekçeleri belirtti:

“TCK’nin 155/2 maddesinde düzenlenen ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçunu işlediklerinden bahisle şikâyet üzerine soruşturma başlatılmış ise de Cumhuriyet Başsavcılığımızın aynı olay hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermesi sebebiyle mükerrer soruşturma yapılamayacağından, şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.”

Bu kararla Cumhuriyet gazetesine yönelen bir saldırı daha hukuken çökmüş oldu.