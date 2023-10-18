Cumhuriyetin 100. yaşına özel 4 panel
Ankara Üniversitesi'ne bağlı 21. Yüzyıl Planlama Grubu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlamalarına özel dört oturum gerçekleştirecek.
Ankara Üniversitesi çatısı altında Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’nın (Mülkiye) desteğiyle faaliyetlerini sürdüren 21. Yüzyıl Planlama Grubu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlamalarına özel dört oturum düzenleyecek.
Program, 19-20 Ekim tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye Şeref Salonu’nda düzenlenecek. Etkinlikler, fakülte dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik ve Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un açılış konuşmalarıyla 19 Ekim saat 10.00’da başlayacak.
İlk gün Prof. Dr. Ruşen Keleş’in yönetiminde ve Prof. Dr. Ece Göztepe Çelebi ile Prof. Dr. Fazıl Sağlam’ın konuşmacı olarak katılacağı “Anayasa” başlıklı birinci oturumun ardından da Prof. Dr. Cemal Taluğ’nun yönetiminde Prof. Dr. Yasemin Yalım ve Prof. Dr. Soner Yıldırım’ın konuşmacı olduğu “İnsan ve Eğitim” başlıklı ikinci oturum toplanacak.
İkinci gününde de “Lozan’dan
Cumhuriyete” ve “Devlet” adlı
paneller düzenlenecek.
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