Samsun'da panelvan kamyonet aydınlatma direğine çarptı: 7’si ağır 9 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 7’si ağır 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 17.06.2023 - 07:18
Samsun'da panelvan kamyonet aydınlatma direğine çarptı: 7’si ağır 9 yaralı
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Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun Ordu karakolu 36. kilometresinde; Mustafa Kemal Kaşıkçı idaresindeki 06 DOF 07 plakalı panelvan kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğinin beton kısmına çarpıp savrulup devrildi.

Kazada, sürücü Mustafa Kemal Kaşıkçı, Hiranur Kaşıkcı, Fatmanur Ecrin Kılıç, Elif Nur Kılıç, Medinenur Kılıç, Kadir Kılıç ve Fatma Kılıç ağır yaralanırken, Ümit Kılıç ile Alpaslan Kaşıkçı ise hafif şekilde yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ambulans kaza Samsun

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