Cumhuriyet'in en kıdemli okuruydu... İdris Duman hayata veda etti!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 18:18

Güncelleme: 29.11.2023 - 18:18

Yaklaşık bir aydır hastanede olan İdris Duman, dün yaşlılığa bağlı sebeplerden, hayata gözlerini yumdu. Hastanede yaşamını yitiren Duman, bugün memleketi ve 40 yıldır yaşadığı Fırtına Vadisi Çamlı Hemşin'de defnedildi.

83 YILDIR CUMHURİYET OKUYORDU!

Fırtına Vadisi’nin “bilgesi” 92 yaşındaki İdris Duman, 83 yıldır gazetemiz Cumhuriyet’i okuyordu. Cumhuriyet Okurlarının (CUMOK) en kıdemlisi olan Duman, arabasıyla her gün 10 kilometre yol yaparak Cumhuriyet gazetesi almaya gidiyordu.

Daha önce gazetemiz muhabiri Merve Kılıç ile söyleşi yapan Duman, 1940’ların başında, ilkokulu okuduğu Taş Mektep’teki öğretmeninin kendisine derste “Cumhuriyet gazetesini” okutmaya başlattığını ve Cumhuriyet ile olan bağının “küçük yaşlarda” bu şekilde başladığını anlatmıştı.

Taş Mektep’teki okul yıllarının ardından eğitim görmek için Fransa’ya gittiğini kaydeden Duman, “yıllarca dünyanın 7 kıtasında da işini sürdürdüğünü ancak gittiği her yerde Cumhuriyet gazetesinin ‘geç de olsa’ mutlaka kendisine ulaştığını” dile getirmişti.

Son yıllarını kendisine ait Fırtına Vadisi'nin ilk otelinde geçiren Duman, Fırtına Vadisi'nin Bilgesi olarak biliniyordu.



