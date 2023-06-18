Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ruhuna uygun yeni bir Maltepe vizyonu

Yayınlanma: 18.06.2023 - 10:45

Güncelleme: 18.06.2023 - 10:45

Maltepe’nin bütün yerel aktörlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, site yöneticilerinin, meslek odası, sendika ve siyasi partilerin temsilcilerinin, üniversiteler ile kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinin davetli olduğu, 21-23 Haziran 2023 tarihleri arasında üç gün sürecek olan “Maltepe Kent Çalıştay”ı Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapılacak.

KILIÇ: HEDEF İKİNCİ YÜZYILA YAKIŞAN BELEDİYECİLİK

“Çalıştay’da Maltepe’nin temel kentsel sorunlarını birçok ana başlık altında masaya yatırarak ve ortak bir “kent laboratuvarı” oluşturarak, kolektif bir akılla kentte önümüzdeki dönemi kapsayan yeni bir vizyon ve yönetim perspektifi sunmak istiyoruz” diyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç şunları söyledi:

“Maltepe’yi herkesin iyi yaşadığı bir ‘dünya kenti’ yapmak için Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yakışan yeni bir vizyon ortaya koymak istiyoruz. Çünkü günümüzde belediyecilik; yalnızca alt yapı sorunlarına çözüm üreten bir yönetim anlayışı olmaktan çıkmış, toplumsal adaletten eşitliğe, kentsel planlamadan ekolojiye ve depreme kadar uzanan çok geniş bir alana yayılmıştır. Kentsel planlama, zorunlu kamu hizmetlerini sağlamanın ötesine geçerek, sosyal devlet anlayışına uygun olarak toplumsal adaletsizliklerin giderilmesi, refahın eşit paylaşılması için de bir zorunluluk halini almıştır. Bu gerçeklik artık kentlere yeni bir perspektif sunmayı, özgün modeller oluşturmayı zorunlu hale getirmiştir.”

ÇALIŞTAY ÜÇ GÜN SÜRECEK

“Dayatan Değil Danışan Belediyecilik” anlayışıyla 21-23 Haziran tarihleri arasında üç gün sürecek çalıştayın birinci günü, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Sonra ekonomist ve araştırmacı Ertan Aksoy İstanbul’un büyüyen ve dönüşen kenti Maltepe’nin sosyal ve demografik yapısıyla, ekonomik ve kültürel dinamiklerini anlatacak.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın yöneteceği ikinci oturumda TMMOB Başkanı Emin Korkmaz ve Prof. Dr. Şükrü Aslan, “Kentleşme, Planlama ve Kalkınma” başlığını tartışacaklar.

Gazeteci Necdet Saraç’ın yöneteceği üçüncü oturumda Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, “Kent, Deprem ve Kentsel Dönüşüm”; TMMOB YK Üyesi Cevahir Efe Akçelik’in yöneteceği dördüncü oturumda İBB Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, “Kentte Güven, Sosyal Adalet ve Eşitlik” başlıklarını masaya yatıracaklar.

İKİNCİ GÜN ÇALIŞMA GRUPLARI

Maltepe Kent Çalıştayı’nın ikinci günü Katılımcılık, Eşitlik, Erişilebilirlik, Yaşanabilirlik, Yenilenebilirlik, Kalkınma ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim başlıklarından oluşan yedi ayrı başlıkta “Çalışma Grupları” oluşturulacak. Çalışma grupları önce kendi aralarında değerlendirme yapacak, arkasından da ortaya çıkan sonuçları bütün katılımcılara sunacaklar.

BÜYÜKERŞEN VE UDE

Maltepe Kent Çalıştayı’nın üçüncü günü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve Almanya Belediyeler Birliği Onursal Başkanı Christian Ude planlı kent örneklerini anlatacaklar.

Biz de Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında köhnemiş, eskimiş ve bayatlamış söylemlerden öteye gidemeyen çürümüş zihniyete bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla taviz vermeden hizmetlerimize DEĞİŞİM’le devam diyeceğiz.

Maltepe Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi (MEXPO) ile ilçe ekonomimizi zirveye taşıyarak işsizlik sorununu da çözeceğiz.

Maltepe’de faaliyete girecek olan Tramvay hattımız ile de ilçemizdeki trafik sorununu çözerek DEĞİŞİM’de zirve yapacağız.

Çalıştayın sonunda üzerinde uzlaşılan çalıştayın sonuç bildirgesini Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kamuoyu ile paylaşacak.



