Cumhuriyet'in mutlu günü

Cumhuriyet.com.tr editörü Rabia Yılmaz Kınalı ve eşi Oğulcan Kınalı'nın bebekleri Defne bugün (9 Mayıs 2024) dünyaya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 13:31
Cumhuriyet'in mutlu günü
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Cumhuriyet.com.tr editörü Rabia Yılmaz Kınalı ve eşi Oğulcan Kınalı'nın bebekleri Defne bugün (9 Mayıs 2024) İstanbul'da dünyaya geldi.

Cumhuriyet ailesi olarak, arkadaşımız Rabia Yılmaz Kınalı ve eşi Oğulcan Kınalı'yı tebrik ediyor, kızları Defne ile sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz.



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