Cumhuriyetle yaşıt CHP’li vekil hayatını kaybetti

Denizli’nin 12. Dönem Milletvekili Dr. İsmail Ertan, 101 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Ertan, yarın Tavas'ta son yolculuğuna uğurlanacak.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 21:57
Cumhuriyetle yaşıt CHP’li vekil hayatını kaybetti
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1923 yılında Tavas ilçesinde dünyaya gelen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile beraber Çanakkale Meydan Muharebelerinde mücadele veren Dr. Ziya Bey’in oğlu olan 12. Dönem Denizli Milletvekili Dr. İsmail Ertan vefat etti.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 101 yaşında hayatını kaybeden Ertan’ın cenazesi, 9 Ağustos Cuma günü Cuma namazına müteakip Tavas'ta defnedilecek.

1961-1965 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Denizli Milletvekili olarak görev yapan Dr. İsmail Ertan’ın vefatı, başta CHP olmak üzere siyaset camiasında derin üzüntüye neden oldu.


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