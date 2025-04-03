Cumhuriyet’te de boykot var

Yayınlanma: 03.04.2025 - 12:41

Güncelleme: 03.04.2025 - 12:41

Türkiye’de üniversitelilerin çağrısıyla başlayan boykot gazetemizin kantin sorumlusu Şenol Buran’ı da etkiledi.

Her sabah belirli saatlerde katları dolaşarak çay ve kahve servisi yapan Buran’a çalışanlar ilgi göstermedi.

"CİDDİ BİR DURUM OLDUĞUNU ANLADIM"

Buran, “Önce şaka sandım ancak sonradan ciddi bir durum olduğunu anladım. Ben de arkadaşlarıma ‘Zaten doğru dürüst para vermiyorsunuz, beni niye boykot ediyorsunuz’ diye takıldım” dedi.