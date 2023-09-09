Cumhuriyet'i suçlamaya kalkanların şirketinde karmaşık ilişkiler

Yayınlanma: 09.09.2023 - 12:35

Güncelleme: 09.09.2023 - 12:35

Cumhuriyet gazetesi yönetimini uzun süredir çeşitli gerekçelerle kamuoyunda, savcılığa ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne verdikleri başvurularla suçlamaya kalkışan, gazetenin çıkmasından sorumlu Yenigün Şirketi'nin eski yöneticisi Adnan Aslan ve Cumhuriyet Vakfı üyesi Turan Karakaş'ın, Cumhuriyet'te görev yaptıkları dönemde ortak oldukları World Danışmanlık, Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Şirketi'nin eski Başkanı Ahmet Kökler'in, yakın geçmişte çok sayıda kişiden 30 milyon doları aşan para topladığının gündeme geldiği belirlendi. Zimbabwe'de altın işi yapan AGG Altın Grup'un sahibi Ahmet Kökler, "Alınan paralar geriye ödenecektir" açıklamasını yapmıştı.

Cumhuriyet Vakfı'nın ve gazeteyi çıkaran Yenigün Şirketi'nin yöneticilerini çeşitli iftiralar ve iddialar ileri sürerek gazeteyi ele geçirmek isteyen grubun başını çeken Yenigün A.Ş eski yöneticisi Adnan Aslan'ın dün odatv'ye yaptığı açıklamada "saygın bir birey" olarak tanımladığı Ahmet Kökler ile ilgili olarak Aydınpost adlı internet sitesinde yer alan haberin başlığı "30 milyon dolarlık kâr payı Kapalıçarşı'yı karıştırdı" başlığını taşıyor.

Ahmet Kökler

11 Şubat 2019'da yayımlanan ve Hürriyet gazetesinden alındığı anlaşılan haber şöyle:

(Kapalıçarşı'nın eski başkanı Ahmet Kökler çok sayıda kişiden 30 milyon doları aşan para topladı. İddiaya göre kâr payı vaadiyle alınan bu paralar geri ödenmeyince sorun ortaya çıktı. Kökler'e karşı icra takipleri yapılırken, bir gün içinde 11 değerli gayrimenkulü bir başka isme devretti. Mahkeme, tapuların devrine tedbir koydu. Ahmet Kökler ise, "Kimseden kâr payı vaadi ile para almadım. Paralar sırayla ödenecektir" dedi.

Her yıl milyonlarca ziyaretçi çeken Kapalıçarşı, canlı bir ticari hayata da ev sahipliği yapıyor. Esnafın hemen hepsi birbirini tanıyor. Aralarındaki ticaret de güven ilişkisine dayalı. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; çarşı içinde ve dışından bazı kişilerin dahil olduğu para alınması süreci ise birkaç yıl öncesine dayanıyor. Ahmet Kökler, çarşıda uzun yıllardır faaliyet gösteren bir isim. 2017 ortasına kadar da Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Bazı kişiler zaman-zaman Kökler'e yüklü miktarda döviz verdi. Verilen paralar geri alındıktan sonra yeni paralar verildi. Bu süreçte 200 bin dolar veren de oldu, 5 milyon dolar veren de… Akaryakıt ticareti yapan S. K. 14 milyon 500 bin dolar alacaklı olduğunu iddia ediyor. S. K.'nın yanı sıra İ. Y., M. H. C., Y. Ö., S. E. de Kökler'e para veren isimlerden bazıları.

ZİNCİRLİ HAN'DA HACİZ

200 bin dolar veren bir isim “Verdiğim parayı söz verilen tarihte olmasa da aldım. Paramı kâr payı ile aldım. Bu paralar çarşı esnafı için çok da yüksek değil. Yani bu paraları alamayan adamın işleri bozulmaz.Ancak bazı kişilerin, başkalarından para toplayarak verdiği belirtiliyor. Sıkıntı buradan çıkıyor” dedi. S.E. ise, Kökler'e para verdiğini ancak kâr payı almak için değil borç olarak verdiğini söyledi.

En yüklü alacaklı konumunda olduğu ifade edilen S.K., elindeki 5 milyon 38 bin dolarlık 5 ayrı senedi icraya koydu. İcra müdürlüğünden alınan karar gereği Kökler'in, Kapalıçarşı'daki Zincirli Han'da bulunan iş yerinde 26 Eylül 2017'de haciz işlemi yapıldı. S. K., anılan haciz işlemi yanı sıra iki ayrı dava da açtı. Asliye Hukuk mahkemelerinde açılan dosyalarda Kökler'in yanı sıra, iş insanı S.D. de davalı. D.'nin davalı konuma gelmesinin nedeni ise, Kökler'in 11 gayrimenkulünü devralması. Adalar, Avcılar, Küçükçekmece ve Kapalıçarşı'da bulunan gayrimenkullerin tamamının devir tarihi 16 Haziran 2017. Bir diğer dava ise Kökler'in, D.'ye devrettiği iki şirketin hisselerinin üçüncü bir kişiye devrinin önlenmesine ilişkin. K.'nin avukatları, bu devirlerin önceden anlaşmalı olduğu iddiasında. D. adına yapılan savunmada ise özetle “Kökler'in bize 10 milyon dolarlık senet borcu var. Senedi bankaya verdik. Bu borca karşılık bu gayrimenkuller alındı. İşlemde, hukuka aykırılık yok” denildi. İki ayrı mahkeme de, tapu devirleri ve şirket hisselerinin devrine ilişkin tedbir kararı verdi.

KÂR PAYI VAADİ İLE ALMADIM

Konu ile ilgili Ahmet Kökler ise “Kimseden kâr payı vaadi ile para almadım. Zaman-zaman para alıp verdiğimiz oldu ticari hayat içinde. Aldığınız paranın da bir maliyeti var tabi. Kimse kimseye bedava bir şey vermez. Geri öderken bunu dikkate alarak ödemesini yapıyorsunuz. Alınan paralar da ödenecektir belli bir sıraya göre. Gayrimenkullerin devri oldu. Bu devirler, bir borca karşılık yapılmıştır. Hukuk karar verecek. Mahkemenin verdiği tedbir kararı var zaten. Zimbabwe'de bir altın madeni işimiz var. Ama bu paralarla ilgili bir durum değil o. Oradaki işimiz de sürüyor” dedi. Kökler, toplanan paranın miktarına ilişkin soruya ise “Mahkeme evraklarında ne ise odur” dedi.)

ÜNİVERSİTE MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ

Cumhuriyet Vakfı yöneticilerini, Barış Doster ve Birol Başaran ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne şikâyet eden Adnan Aslan ile Turan Karakaş'ın bir süre ortaklık yaptıkları World Şirketi'nin eski Başkanı Ahmet Kökler, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nde de yer alıyor.

Üniversitenin heyetinde, eski Başakşehir Belediye Başkanı ve İBB Başkanı olan Mevlut Uysal başkanlık yapıyor. Sivas katliamı sanıklarının avukatlığını yapan Uysal, belediye başkanlığı döneminde FETÖ'nün kapatılan okullarından Fatih Koleji'ne ve Türkçe olimpiyatlarına verdiği desteklerle de biliniyor.

Üniversitenin mütevelli heyetinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay ve Daire Başkanı Aydın Seçkin de yer alıyorlar.

Adnan Aslan, önceki gün Odatv'ye yaptığı açıklamada, Turan Karakaş ile bir süre ortaklık yaptıkları World adlı şirketi Ahmet Kökler'den değil, başka bir kişiden devraldıklarını ileri sürmüştü. Oysa, 19 Haziran 2018 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki verilere göre, Ahmet Kökler'in ilgili şirketteki üyeliği ve görevi, Adnan Aslan'ın başkan, Turan Karakaş'ın da başkan vekili seçildiği toplantılarda sona ermiş gözüküyor.