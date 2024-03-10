Cumhur'un adayından hadsiz çıkış: 'Kızım az kendine gel ya'

Ordu’nun Çamaş ilçesi için Cumhur İttifakı tarafından aday gösterilen Mahmut Ayparçası’nın, CHP’nin adayı Leyla Çıtır’a ağza alınmayacak sözler sarfettiği görüntüler ortaya çıktı. Ayparçası’na CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel’den sert tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 11:30
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Cumhur İttifakı’nın Ordu Çamaş Belediyesi için aday gösterdiği Mahmut Ayparçası, CHP'nin adayı Leyla Çıtır’a hakaret etti. 

Ayparçası, Çıtır için "31 senedir kendi maaşını toplayamadı bu, ortalıkta süs kabağı gibi gezdi durdu. Başka bir şey yok. Çok iyi bildiği bir şey var, iyi dedikodu yapmak. Eğer oraya da takılırsam sana o dedikoduları da canlı yayında anlatırım. Tamam mı? Kızım az kendine gel ya. Ya sonuçta bu bir seçim ne oluyor ya? Önüne gelene sarılıyorsun. Bizim inancımızda var mı bu? Ahlakımızda bu var mı? Sen Çamaş'a çok kötü örnek oldun. Kendine gel az" şeklinde konuştu.

“KENDİ SEVİYESİNİ BELLİ ETMİŞTİR”

CHP’nin Çamaş Belediye Başkanı Adayı Leyla Çıtır ise Ayparçası'nın sözleri üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Çıtır’ın paylaşımı şu şekilde: 

“Karşılıklı saygı ile yürüttüğümüz bu seçim sürecini bugün Mahmut Ayparçası tarafıma yaptığı büyük bir saygısızlıkla bozmuştur. Tarafıma 8 Mart Dünya kadınlar gününde bir dizi hakaret ederek kendi seviyesini belli etmiştir. Toplumun ve ailenin  temelini oluşturan kadına saygısı olmayan bir kişiye ne anlatılsa kâr etmeyecektir. Bu nedenle ben rakiplerimi değil kendimi ve Çamaş'ım için yapacaklarımı anlatmaya devam edeceğim. Saygı ve sevgilerimle kamuoyuna arz ederim."

CHP VEKİLDEN SERT TEPKİ 

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Cumhur’un adayı Ayparçası'nın skandal sözlerine şu şekilde tepki gösterdi:

“Ordu Çamaş ilçesinin mevcut belediye başkanı ve yeniden Cumhur ittifakı adayı Mahmut Ayparçası, CHP'nin kadın adayı Leyla Çıtır'a hem de Kadınlar Gününde, bir Kadın Kooperatifinde ahlaksızca hakaret ediyor.

Siyasetin de bir ahlakı var, bir seviyesi var. Bunun seviyesi zaten belli de o yanında oturup sessiz kalanlara ne demeli. Kendi partisi ve AKP'li yetkililer ile vekiller bunun ayarını düzeltecek mi, yoksa o işi ben mi yapayım.”


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