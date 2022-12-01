Cüneyt Arkın'ın eşinden duygulandıran paylaşım
Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın‘ın eşi Betül Arkın, sosyal medya hesabından eşine sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayarak paylaşımına "Şimdi hayallere sarılıyorum" notunu düştü.
Türk sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük jönleri arasında yer alan Cüneyt Arkın, 28 Haziran'da hayata gözlerini yumarak tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Vefatının üzerinden aylar geçmesine rağmen hayranları Arkın'ı sık sık anmaya devam ediyor.
Son olarak Arkın'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım hayranlarını üzdü. Paylaşımda Cüneyt Arkın ve eşi Betül Arkın'ın bir karesine yer verilerek, Betül Arkın'ın ağzından "Şimdi hayallere sarılıyorum" denildi.
Şimdi hayallere sarılıyorum.. ?? Betül pic.twitter.com/uRt3FM5Fov— Cüneyt Arkın (@cuneytarkin) November 30, 2022
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