Cüneyt Arkın'ın eşinden duygulandıran paylaşım

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın‘ın eşi Betül Arkın, sosyal medya hesabından eşine sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayarak paylaşımına "Şimdi hayallere sarılıyorum" notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2022 Perşembe, 16:03
Cüneyt Arkın'ın eşinden duygulandıran paylaşım
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Türk sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük jönleri arasında yer alan Cüneyt Arkın, 28 Haziran'da hayata gözlerini yumarak tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Vefatının üzerinden aylar geçmesine rağmen hayranları Arkın'ı sık sık anmaya devam ediyor.

Son olarak Arkın'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım hayranlarını üzdü. Paylaşımda Cüneyt Arkın ve eşi Betül Arkın'ın bir karesine yer verilerek, Betül Arkın'ın ağzından "Şimdi hayallere sarılıyorum" denildi.


Cüneyt Arkın Betül Arkın

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