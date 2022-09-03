Cüneyt Arkın'ın hesabından duygulandıran paylaşım
'Kalp durması' sebebiyle haziran ayında hayatını kaybeden usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın Instagram hesabından bir paylaşım yapıldı. Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır tarafından yapılan paylaşım yüzlerce sosyal medya kullanıcısını duygulandırdı.
Yeşilçam'ın ustası, sanatçı Cüneyt Arkın 28 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Arkın, gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınmış; 85 yaşındaki oyuncu burada 'kalp durması' sebebiyle yaşamını yitirmişti.
Usta ismin ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.
BABASININ HESABINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Son olarak Cüneyt Arkın’ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, babasının sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.
Cüreklibatır, Arkın ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Sesini duymadan, sensiz bir doğum günü kutlamaktan yorgunum. Murat yorgun, annem yorgun, ben yorgunum. Anılar öylesine üzerime yağıyor ki!" notunu düştü.
Kaan Polat Cüreklibatır, söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Evimizin önünde ışıklar birden yanıyor, o birden içeri giriyor. Onu görüyorum. Yanına koşuyorum. Uzun sarı saçlarımı, çilli yüzümü onun iri omzuna yaslıyorum. Zaman geçiyor,sanki saniyelerin sınırları arasındayım, zamanda pusuda hazır.
Bugünün 'sensiz' geçeceğini bilmiyordum. Sesini duymadan, sensiz bir doğum günü kutlamaktan yorgunum. Murat yorgun, annem yorgun, ben yorgunum. Anılar öylesine üzerime yağıyor ki!...
Durmadan- son bir defa diye tekrarlıyorum. Oysa bu son, seni bir daha göremeyeceğim diye düşünürken, bir ağacın dalına ' Gurbet' Kuşu konuyor. Hergün akşamüstü bu saatlerde gözgöze geliyoruz. Ve hasretle 'Babam' diyorum.."
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