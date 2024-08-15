Çuvallar içinde ölü köpekler bulunmuştu: 4 gözaltı!
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çuvallar içinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede vahşi depolama alanında çuvallarda ölü köpeklerin bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma timlerinden oluşturulan özel ekip, bölgedeki kameraların kayıtlarını tek tek inceledi.
Ekiplerin titiz çalışması sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
NE OLMUŞTU?
3 gün önce Uzunköprü Belediyesine ait vahşi depolama alanında çuvallar içinde ölü köpekler bulunmuş, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve hayvanseverler savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.
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