ÇYDD 35 yaşında: Her engeli aşan çağdaşlaşma mücadelesi
“Geleceğe umut yetiştirme” hedefiyle 21 Şubat 1989’da yola çıkan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 35 yaşında…
“Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak” amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsünde Türkiye’ye umut olmayı sürdürüyor.
Kemalist devrimin savunuculuğunun en önemli demokratik kitle örgütlerinden olan ÇYDD, bu mücadeledeki önemi nedeniyle FETÖ’nün en büyük hedeflerinden oldu.
Bu kapsamda 2009 yılında dönemin ÇYDD Başkanı Türkan Saylan, kanser tedavisine karşın evi basılarak gözaltına alındı. 13 Nisan 2009’da başlayan operasyonlarda ÇYDD’nin çeşitli merkezlerinde aramalar yapıldı, bazı ÇYDD yöneticileri gözaltına alındı.
O dönem gözaltına alınan kişiler arasında bulunan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr Ayşe Yüksel, o günü “Kapkara bir gün” olarak nitelendirdi.
Tüm bu engellemelere ve ödenen ağır bedellere karşın ÇYDD, 35. yılında on binlerce kız çocuğuna ilk, orta, lise ve üniversite eğitimi kapsamında burs desteği veriyor.
Başta laiklik olmak üzere
Cumhuriyet kazanımlarının
yılmaz savunucusu
pozisyonunu kararlılıkla
koruyor. Karanlık dönemin
Aydınlanma meşalesi olmaya
devam ediyor.
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