ÇYDD’den Atatürk Evi’ne ziyaret

Yayınlanma: 28.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.05.2024 - 04:00

Gazeteci Cemil Baskın, ÇYDD Başkanı Yaşar Sezen ve geziye katılan dernek üyesi gençlere Ladik Akpınar Köy Enstitüsü ziyaretinde enstitünün tarihçesini anlattı.

Gezide Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra 25 Mayıs 1919’da Havza’ya gelerek konakladığı, günümüzde “Atatürk Evi” olarak kullanılan Mesudiye Oteli de gezildi.

