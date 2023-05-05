D-100’de yüzlerce damacana yola saçıldı: Yol kapandı
Bakırköy D-100 yan yolda viraja hızlı giren TIR'daki yüzlerce damacana yola saçıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.
İstanbul Bakırköy D100 Şirinevler Kavşağı'nda iddiaya göre, TIR şoförü D100 yanyoldan Bahçelievler istikametine giden virajlı yola hızla girdi.
TIR'ın dorsesinde yüklü olan su dolu damacanalar, brandaları yırtarak yola devrildi. Kaza sonrası kavşaktan Bahçelievler’e bağlanan yol trafiğe kapandı.
İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Ekipler yolun girişini kapatarak araçları İncirli istikametine yönlendirdi.
Kapanan yol nedeniyle yanyoldaki trafik Çobançeşme Kavşağı'na kadar uzadı. Su firmasının yetkilileri yola devrilen yüzlerce damacanayı olay yerine getirdikleri kamyonete yükledi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından damacanaların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
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