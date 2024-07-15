D-650’de tıra çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda tıra çarparak hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 12:11
D-650’de tıra çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, gece saatlerinde D-650 karayolu Geyve ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünden Bilecik istikametine seyir halinde olan M.B. kontrolündeki 34 UJ 4099 plakalı Ford marka hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundan çıkan plaka ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Sürücü M.B., çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen araçta ağır yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.B., Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradan ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Bölgede bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılması ile normale dönerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Adapazarı haberleri sakarya haberleri

İlgili Haberler

Sakarya'da fabrika yangını

Sakarya'da fabrika yangını
Sakarya’da denize girişler yasaklandı

Sakarya’da denize girişler yasaklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler