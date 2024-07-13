Sakarya'da fabrika yangını

Yayınlanma: 13.07.2024 - 23:28

Güncelleme: 13.07.2024 - 23:48

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Hanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren medikal, kozmetik ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edild.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.