‘Daha sonra alacağız’ diyerek 80 köpeği boş araziye bıraktılar

Yayınlanma: 15.10.2023 - 13:20

Güncelleme: 15.10.2023 - 13:22

Sankarya'da Karasu ilçesinde, Camitepe Mahallesi’nde bulunan boş bir araziye iddialara göre Karasu Belediyesi tarafından yaklaşık 80 tane köpek bırakıldı. Bölgeye köpeklerle birlikte konulan derme çatma kulübeler ise bölgenin adeta bir açık hava barınağına çevrilmesine neden oldu.

Hayvanların durumunu görünce üzüldüklerini belirten Uğur Büyük, "Vatandaşlar bu hayvanlara yemek ve su getiriyor. Durumları şu an fena değil ama bu durum sürdürülebilir bir durum değil" dedi.

Sahipsiz hayvanların Camitepe ve İhsaniye mahalleleri başta olmak üzere çevre mahallelere yayıldığını belirten Uğur Büyük, "Derme çatma kulübeler bırakılmış bu alana. Aç kalan hayvanlar birbirini yemiş, çevre mahallelere gidenleri ne yazık ki vuranlar olmuş. Yaklaşık 70-80 köpeği buraya bırakan Karasu Belediyesi, geri alacağını söylemiş. Burada 30 tane kalmış, 50 tanesi nerede? Nasıl geri alacaklar? Bu hayvanların sağlık durumları iyi mi, kötü mü veterinerlik durumları var mı onları da bilmiyoruz" diye konuştu.



