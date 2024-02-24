Dakikalar sonra fark edildi... Beton demirinin üzerine düşen besici feci şekilde can verdi!

Yayınlanma: 24.02.2024 - 12:25

Güncelleme: 24.02.2024 - 13:42

Gaziantep’te Sinan Hayvan Pazarı Besi Organize’de 23 Şubat 2024 Cuma günü öğle saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, 5 çocuk babası Mehmet Koçyiğit (46), besicilik yaptığı çiftliğinde 1. kattan 70 santimetrelik beton şişinin üzerine düşerek kalçasından yaralandı. Yalnız olduğu sırada kaza geçiren Koçyiğit’i olaydan dakikalar sonra yeğeni bularak durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koçyiğit’i ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Hastanesi’ne kaldırdı. Koçyiğit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Koçyiğit’e yeterli müdahale yapılmadığını iddia etti. Mehmet Koçyiğit’in cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından memleketi Şanlıurfa’da defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.