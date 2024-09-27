Dalaman açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası yapınca yapılan yardım çağrısı sonrası 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) kurtarılmış ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Etiketler: #DALAMAN
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
- TÜGVA il yöneticisine operasyon: Gözaltına alındı
- 'Siyasi yasak' AKP'yi böldü
- O müdürün sırtını sıvazlayan karar
- Misafirperver kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
- Bakan Yerlikaya'dan 'Narin açıklaması
- Hyundai elektriklide çığır açıyor: Şarj sorunu bitiyor!
- Kredi kartı borçlarına düzenleme
- Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yeni gelişme