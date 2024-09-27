Dalaman açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası yapınca yapılan yardım çağrısı sonrası 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dalaman açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 10:32

Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) kurtarılmış ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


Etiketler: #DALAMAN

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