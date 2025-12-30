'Daltonlar' davasının duruşmasında görüntü kaydı iddiası: 3 avukat hakkında gözaltı kararı verildi

Barış Boyun'un lideri olduğu "Daltonlar" suç örgütüne yönelik 363 sanıklı davanın karar duruşmasının görüldüğü sırada mahkeme salonu karışmıştı. Duruşma sonrası salonda sandalyeler havada uçuşmuş, bunun üzerine jandarma biber gazıyla müdahale etmişti.

Duruşmada sanıkların jandarmaya fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, duruşma sırasında izinsiz ses ve görüntü kaydı alındığı, bunu yapanların İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında T.G., S.K. ve K.Y. isimli avukatlar hakkında 'Ses veya görüntülerin kayda alınması' ve aynı 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından gözaltı kararı verildi.