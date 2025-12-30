'Daltonlar' davasının duruşmasında görüntü kaydı iddiası: 3 avukat hakkında gözaltı kararı verildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.12.2025 10:59:00
DHA
Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde (Silivri) görülen 'Daltonlar suç örgütü' davasının duruşmasında jandarmaya fiziki saldırıda bulunan sanıkları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirtilen 3 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

 

 

Barış Boyun'un lideri olduğu "Daltonlar" suç örgütüne yönelik 363 sanıklı davanın karar duruşmasının görüldüğü sırada mahkeme salonu karışmıştı. Duruşma sonrası salonda sandalyeler havada uçuşmuş, bunun üzerine jandarma biber gazıyla müdahale etmişti.

Duruşmada sanıkların jandarmaya fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, duruşma sırasında izinsiz ses ve görüntü kaydı alındığı, bunu yapanların İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında T.G., S.K. ve K.Y. isimli avukatlar hakkında 'Ses veya görüntülerin kayda alınması' ve aynı 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından gözaltı kararı verildi. 

İlgili Konular: #Organize suç örgütü #Barış Boyun

İlgili Haberler

'Daltonlar suç örgütü' davasında karar: Çete yöneticilerine 12'şer kez müebbet hapis
'Daltonlar suç örgütü' davasında karar: Çete yöneticilerine 12'şer kez müebbet hapis 'Daltonlar' suç örgütü üyesi olduğu belirtilen 362 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, örgüt yöneticilerine 12'şer kez müebbet hapis cezası verirken, diğer sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezasına hükmetti.
HSK’den gece yarısı kararnamesi: Sarallar, Daltonlar, İBB ve Beşiktaş dosyalarının hakim ve savcıları değişti
HSK’den gece yarısı kararnamesi: Sarallar, Daltonlar, İBB ve Beşiktaş dosyalarının hakim ve savcıları değişti HSK, atama kararları belli oldu. Kararname ile yapılan değişiklikler dikkat çekti. İBB davası için 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci heyet kuruldu. Sarallar, Daltonlar, Beşiktaş Belediyesi, İmamoğlu diploma ve İBB dosyalarına bakan isimler yeni görevlere çekildi. Bu düzenlemelerin, kritik davaların seyrinde etkili olup olmayacağı önümüzeki günlerde belli olacak.
Almanya'da iş insanı Mehmet Kaplankıran'ın villasına silahlı saldırı: 'Daltonlar' bağlantısı mı?
Almanya'da iş insanı Mehmet Kaplankıran'ın villasına silahlı saldırı: 'Daltonlar' bağlantısı mı? Berlin’de “Kürt Mehmet” olarak tanınan iş insanı Mehmet Kaplankıran’ın villasına düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 20 el ateş edildi, Kaplankıran ve ailesi yara almadı. Alman polisi saldırının Daltonlar grubu ve daha önce yaşanan bir cinayetle bağlantısını araştırırken, Kaplankıran failleri ihbar edenlere 500 bin Euro ödül vadetti.