Damat katliamında kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı: 72 saat sonra...

Yayınlanma: 20.12.2023 - 14:32

Güncelleme: 20.12.2023 - 14:32

Çayırbağ beldesi Uğur Mahallesi'nde, dün saat 23.00 sıralarında bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu Hava Nur Şenol Taşkın'ın beldede bulunan babaevine giden Mert Muharrem Taşkın, çocuğunu görmek istedi. Ancak ziyaret sırasında taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca Taşkın, evin bahçe girişinde eşi Hava Nur Şenol Taşkın, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneannesi Emine Tanış'a pompalı tüfekle art arda 10 el ateş açtıktan sonra kaçtı.

HASTANEDE ÖLDÜLER

Saçmaların isabet ettiği 4 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen aynı aileden 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 kişi, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı inceleme yaptı, 10 boş kartuş bulundu.

VALİLİK AÇIKLADI

Kaçan Mert Muharrem Taşkın'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mert Muharrem Taşkın'ın, merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada yakalandığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeğin olay bölgesinde ele geçirildiği, şüphelinin gözaltına alınarak gerekli işlemlere devam edildiği kaydedildi.

Havva Nur T.'nin daha önce "1.5 yaşındaki oğlumu eşim ve ailesi benden kaçırdı" diyerek bir televizyon programına katıldığı da öğrenildi.

SAKLANDIĞI YERDEN JASAT ÇIKARDI

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi, kayınbabası ve eşinin anneannesini pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra saklandığı barakada yakalanan Mert Muharrem Taşkın, JASAT görevlileri eşliğinde bulunduğu yerden çıkarıldı. İfadesi için jandarma karakoluna götürülen Taşkın'ın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KATİL ZANLISININ CİNAYETİ PUSU KURUP İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Mert Muhammet Taşkın dün gece saat 23.00 civarında minibüs ile beldeye geldiği ve aile üyelerinin evlerinin önünde beklediği öne sürüldü.

Havva Nur Taşkın ve aile üyelerinin misafirlikten geldikleri, katil zanlısının o sırada aile üyelerinin üzerine kurşun yağdırdığı iddia edildi.

Olayda hayatını kaybeden Havva Nur Taşkın ile katil zanlısı Mert Muhammet Taşkın’nın boşanma davasının 3’üncü ve son duruşmasının 22 Aralık Cuma günü görüleceği, Havva Nur Taşkın’nın Afyonkarahisar Belediyesinde, katil zanlısı Mert Muhammet Taşkın’nın ise şehir içi dolmuşunda çalıştığı öğrenildi.

Diğer yandan Mert Muharrem Taşkın hakkında daha önce 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği de ortaya çıktı.