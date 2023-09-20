Damat kayınpederinin aracını 'kurşunladı'

Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:35

Güncelleme: 20.09.2023 - 10:36

Hamamlı köyü Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi. Ercan E., iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşinin babasına ait evin önündeki panelvana av tüfeği ile ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği araçta hasar oluşurken, ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri çalışma başlattı.

SERBEST BIRAKILDI

Olayın şüphelisi Ercan E., yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ercan E.’nin geçen haziran ayında ilçe merkezindeki bir banka şubesinin kurşunlama olayının da şüphelisi olarak gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.